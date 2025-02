Der Milliardär Bill Gates hat kürzlich Aktien eines Unternehmens erworben, das vermutlich jedes Kind auf der Welt kennt. Welche Chancen bietet dieser Kauf, und sollten Anleger nachziehen?

Bill Gates gehört zu den bekanntesten Milliardären der Welt. Lange Zeit trug er sogar den Titel des reichsten Menschen. Die größte Aufmerksamkeit erhält er wohl für sein Lebenswerk: die Gründung des Tech-Giganten Microsoft. In den vergangenen Jahren wurde Gates jedoch auch als Investor immer präsenter. Sein Vermögen wird über die Bill & Melinda Gates Foundation verwaltet, eine der größten privaten Stiftungen der Welt. Die Investmententscheidungen werden zwar von externen Managern getroffen, doch Gates' Name steht für die Stiftung – und damit indirekt auch für deren Investments.

Jüngst legte der Gates Trust erneut sein Portfolio offen, und die jüngsten Transaktionen liefern spannende Einblicke. Besonders aufschlussreich ist die Offenlegung für das vierte Quartal 2024, denn sie zeigt, wie sich der Trust für das Jahr 2025 positioniert und welche Erwartungen dahinterstehen.

Diese Aktie hat Milliardär Bill Gates neu gekauft – was steckt dahinter?

Zunächst die gute Nachricht: Es gab im vierten Quartal wenig Veränderungen im Portfolio von Bill Gates. Das deutet darauf hin, dass der Milliardär keine gravierenden Marktturbulenzen erwartet oder sich mit seinen aktuellen Investments sicher aufgestellt fühlt. Die größte Position im Portfolio, Microsoft, die fast 30 Prozent des Gesamtwerts ausmacht, wurde um 1,7 Prozent reduziert. Diese minimale Anpassung lässt kaum auf strategische Gründe schließen. Die zweitgrößte Position, die Berkshire Hathaway B-Aktie von Warren Buffett, wurde um 11 Prozent reduziert.

Spannend wird es allerdings beim Neuzugang im Portfolio: McDonald's. Bill Gates hat fast 335.000 Aktien der Fast-Food-Kette erworben. McDonald's ist die wohl bekannteste Fast-Food-Marke der Welt und existiert bereits seit 1940. Ein wesentlicher Pluspunkt der Aktie ist die starke Markenpräsenz und weltweite Verankerung. Auch Analysten sind optimistisch:

Das durchschnittliche Kursziel von 328 US-Dollar bietet eine Kurschance von sechs Prozent. Besonders optimistisch ist Citi mit einem Kursziel von 360 US-Dollar, was einer potenziellen Steigerung von 20 Prozent entspricht. Zudem gilt McDonald's als defensive Aktie mit hoher Preissetzungsmacht und die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,31 Prozent.

Warum Gates McDonald's ins Portfolio aufgenommen hat, ist nicht bekannt, doch es könnte sich um einen strategischen Schritt handeln, um die Stabilität seines Investments weiter zu erhöhen.

Gänzlich aus dem Portfolio entfernt wurde die Aktie von Vroom. Hauptgrund dafür ist die Insolvenz des Unternehmens im November 2024. Ursprünglich war Vroom als Online-Händler für Gebrauchtwagen bekannt, doch das Unternehmen stellte dieses Geschäft im Januar 2024 ein. Stattdessen wollte sich Vroom auf andere Geschäftsbereiche konzentrieren. Nach dem Insolvenzantrag gemäß Chapter 11 wurde der Handel der Vroom-Stammaktien an der Nasdaq am 2. Dezember 2024 eingestellt. Zwar hat das Unternehmen seine finanzielle Restrukturierung abgeschlossen, doch ein konkretes Datum für die Wiederaufnahme des Handels unter dem Tickerkürzel "VRM" wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Bill Gates setzt also weiterhin auf langfristig stabile Investments. Die Reduzierung von Microsoft und Berkshire Hathaway fällt marginal aus, während der Kauf von McDonald's eine spannende neue Position darstellt. Die Entfernung von Vroom aus dem Portfolio ist aufgrund der Insolvenz nachvollziehbar. Anleger, die dem Beispiel von Gates folgen wollen, könnten McDonald's als möglichen defensiven Wert in Betracht ziehen.

