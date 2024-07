Die Analysten von Morgan Stanley sind sich einig: Diese günstigen Zukunftsaktien sollten Anleger jetzt kaufen, bevor sie wieder teuer werden. Doch warum wurden sie überhaupt abgestraft? Und lohnt sich jetzt wirklich ein Blick auf diese Titel?

Die Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien notieren aktuell weit weg von ihren Hochs und Bewertungsniveaus der vergangenen Jahre. Doch nun sagt Morgan Stanley, dass Anleger die Papiere der Zukunftsunternehmen, trotz der Abstrafung kaufen sollten.

Morgan Stanley empfiehlt günstige Zukunftsaktien

So bemerkte Morgan Stanley Analyst Andrew Percoco, dass Aktien aus diesem Sektor teilweise zu Unrecht stark abgestraft worden sind. Konkret verlor der iShares Clean Energy ETF binnen der vergangenen zwölf Monate 25 Prozent an Wert wegen hoher Zinsen und der Angst vor einem Stopp des Inflation Reduction Acts durch Donald Trump als potenziellen amerikanischen Präsidenten.

Wie Percoco allerdings feststellte, dürfte selbst unter Trump als Präsident der Inflation Reduction Act in großen Teilen bestehen bleiben. Daher könnten die Steuergutschriften für amerikanische Energieunternehmen weiter fließen, selbst wenn die Republikaner ans Ruder kommen.

Dementsprechend optimistisch ist Morgan Stanley jetzt für die Zukunftsaktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und empfiehlt diese Anlegern zum Kauf.

Jetzt in diese Zukunftsaktien investieren?

Diese günstigen Zukunftsaktien sind jetzt interessant

Konkret in der Studie von Morgan Stanley genannt wurden übrigens die folgenden Namen amerikanischer Energieunternehmen: Constellation Energy, AES, First Solar, NextEra Energy und Vistra.

Allerdings sollten Anleger beachten, dass die Performance dieser Titel nicht nur an den Entwicklungen rund um den Inflation Reduction Act, sondern ebenfalls an den Zinsen hängt. Letztere belasten die oft hoch verschuldeten Unternehmen operativ und erst eine Senkung der Kapitalkosten dürfte eine vollständige Erholung möglich machen. Folglich kann sich eine Erholung der Werte länger ziehen als von J.P. Morgan in den Raum gestellt.

