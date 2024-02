Die Nvidia-Aktie beweist erneut, welches Potenzial in KI-Aktien steckt. Doch auf welche sollte man nun setzen, um nochmal möglichst viel Gewinne mitzunehmen? Mit dieser Strategie spielen Sie vorne mit

Nvidia hat es schon wieder getan: Das KI-Unternehmen konnte bei den Zahlen erneut alle Erwartungen übertreffen und die Aktie ging mal wieder durch die Decke. Dabei fragen sich viele Marktteilnehmer immer wieder: Kann es mit der Aktie denn immer noch weiter bergauf gehen? Ist einiges an Begeisterung nicht schon längst eingepreist?

Doch Nvidia beweist es immer wieder aufs Neue: Ja, es kann weiter bergauf gehen. Denn bei künstlicher Intelligenz (KI) handelt es sich nicht einfach nur um einen kurzfristigen Hype. Sondern um eine langfristige Entwicklung, die unser aller Leben maßgeblich prägen und verändern wird.

KI – kein kurzfristiger Hype

Spätestens, als ChatGPT Ende 2022 der breiten Masse vorgestellt wurde, wurde uns schlagartig bewusst, wie weit wir beim Thema KI bereits sind und was mit ihr alles noch möglich sein wird. Laut Goldman Sachs etwa könnte KI bereits 2027 damit beginnen, das US-BIP zu beschleunigen. Dieses Wachstum soll sich dann auch in den anderen Volkswirtschaften auf der ganzen Welt in den darauffolgenden Jahren zeigen. Denn generative KI hat laut Goldman das Potenzial, zahlreiche Arbeitsaufgaben zu automatisieren, wodurch das weltweite Wirtschaftswachstum beschleunigt wird.

In einem Bericht von November 2023 schrieben die Goldman Sachs Experten Joseph Briggs und Devesh Kodnani, dass man damit rechne, dass KI rund 25 Prozent der Arbeitsaufgaben in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften automatisieren wird, zehn bis 20 Prozent sollen es in Schwellenländern sein.

Bis zu 50 Prozent Kurspotenzial bieten diese Top-KI-Aktien

Doch auf welchen Spieler sollte man dabei setzen, um vom Thema KI größtmöglich zu profitieren? Nun – warum für nur einen Kandidaten entscheiden? Im preisgekrönten KI-Index von BÖRSE ONLINE macht die Redaktion den Megatrend investierbar. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon oder Shutterstock. Alle Aktien im Index sind gleich gewichtet.

Und eine aktuelle Auswertung zeigt: Die KI-Aktien bieten im Durchschnitt noch immer bis zu 50% Kurschance.



Durchschnittliche Kursziele und Kurschancen der KI-Aktien

