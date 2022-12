Die Produkte aus den Sektoren Agrar und Nahrung werden immer gebraucht. Gerade angesichts der unsicheren Wirtschaftslage ein großer Vorteil. Was die Aktien von Unilever, Nestle und Co versprechen. Von Florian Hielscher

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und über 2023 schwebt die Frage, ob, und wenn ja, wie stark die Wirtschaft in eine Rezession rutschen wird. Die gute Nachricht aus Anlegersicht: Gegessen wird auf jeden Fall. So sind Produkte von Unilever stets gefragt. Der Konsumgüterriese, hierzulande bekannt für Marken wie Knorr, Dove oder Langnese, befasst sich momentan mit einer Anpassung seines Portfolios. Berichten zufolge erwägt der Konzern den Verkauf von US-Eiscrememarken wie Klondike und Breyers. Wichtige Label wie Magnum oder Ben & Jerry’s stünden nicht zur Debatte. Unternehmenschef Alan Jope hatte bereits angedeutet, sich von bestimmten Geschäftsbereichen mit schwacher Performance zu trennen. Der Verkauf könnte rund drei Milliarden Dollar einspielen.

In Nahrungsmittel-Aktien investieren

Duft- und Aromastoffhersteller International Flavors and Fragrances (IFF) will sich künftig auf die Kernbereiche Nahrungsmittel und Getränke, Haushalt und Körperpflege sowie Gesundheit fokussieren und sein Portfolio optimieren. 2023 soll das Ergebnis (Ebitda) im mittleren einstelligen Bereich zulegen. 2024, 2025 und 2026 erwartet IFF im Schnitt ein jährliches Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent und ­einen Anstieg des betrieblichen Ebitda von je acht bis zehn Prozent. Ab 2024 will das Unternehmen wieder Aktien zurückkaufen. Zwischen 2023 und 2025 sollen pro Jahr 350 bis 400 Millionen Dollar eingespart werden.

Chemikalienproduzent OCI aus den Niederlanden beginnt in den USA mit dem Bau einer Anlage für blauen Ammoniak. Berichten zufolge investiert OCI dafür etwas weniger als eine Milliarde Dollar. Der Beginn der Produktion ist für 2025 geplant. Die Kapazität soll bei 2,2 Millionen Tonnen pro Jahr liegen. Zudem gäbe es die Möglichkeit, die Kapazität künftig noch zu verdoppeln.

Investieren können Anleger in diese Aktien und auch in die Werte von Nestle und PepsiCo über den BÖRSE ONLINE Agrar und Nahrung Index.Der Index bündelt 20 Werte. Zu Beginn hatte jede Aktie eine Gewichtung von fünf Prozent, durch die Kursbewegungen verschiebt sich die Verteilung. Einmal im Jahr erfolgt ein Rebalancing, Dividenden werden reinvestiert.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Euro am Sonntag 51/2022. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.