Halbleiterwerte haben es gerade nicht leicht. Langfristig sind Chips jedoch für viele Technologien unabdingbar. Anleger agieren jetzt mit Weitsicht. Von Florian Hielscher

Die Ambitionen sind groß: Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden stellte jüngst ihre Pläne vor, wie sie die heimische Halbleiterindustrie ausbauen und den Gegenspieler China in der Hochtechnologie in Schach halten will. Biden sprach von einem Thema der „nationalen Sicherheit“ und stellt im Rahmen des „CHIPS for America Fund“ über 50 Milliarden US-Dollar bereit. Damit sollen Fertigungen für moderne Halbleiter gebaut, die Produktionen älterer Technologien ausgeweitet und die Forschung gefördert werden.

Die angesagtesten Chip-Aktien

Die Investitionspläne sind das eine, heimische Hersteller wie AMD und Nvidia wurden indes soeben mit Exportbeschränkungen für das Reich der Mitte belegt. Im Hintergrund steht auch der Taiwan-Konflikt. Auf der Insel wird der Großteil der weltweit modernsten Halbleiter gefertigt, China erhebt territoriale Ansprüche und droht militärisch. Daher und wegen der abkühlenden Wirtschaft gerieten Halbleiterwerte zuletzt unter Druck. Für weiter blickende Anleger eröffnen sich Chancen.

Schließlich braucht man Chips für eine Vielzahl an Zukunftstechnologien. Interessant ist etwa ST Microelectronics. Die US-Bank Citigroup identifizierte die Schweizer als Profiteur von Apples neuer Smartphone-Generation, die der Konzern jüngst präsentierte. In den teureren Pro-Modellen des iPhone werden unter anderem verbesserte Infrarot- Bildsensoren von ST Microelectronics verbaut. Auch an Satellitenfunktionen soll das Unternehmen beteiligt sein.



Bis Apple eine eigene Produktion von Chips aufgezogen hat, liefert auch Qualcomm weiter fleißig Chips für das iPhone. Doch auch darüber hinaus ist das US-Unternehmen gefragt: Der kalifornische Halbleiterproduzent gab jüngst die Erweiterung der Kooperation mit der Facebook-Mutter Meta Platforms bekannt. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam spezialisierte Chips und Technologien für kommende Headsets der Marke Meta Quest entwickeln. Diese werden für das Metaverse, das zentrale Zukunftsprojekt des Zuckerberg-Konzerns, eingesetzt.



So investieren Anleger in die Chip-Branche

Wer sein Risiko verteilen und das Investment breit streuen möchte, der setzt auf den BÖRSE ONLINE Chip Power Index (WKN: DA0ABM). In diesem Index befinden sich die vielversprechendsten 15 Aktien der Chip-Branche.

Chip Index