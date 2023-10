Alles zu Nvidia, Tagesgeld, Deutsche Post und vielem mehr – Das sind die wichtigsten Nachrichten am 16. Oktober und alles, was Anleger jetzt wissen müssen:

BioNTech-Aktie rauscht fast zweistellig ab – das steckt dahinter

Die Aktie des berühmten Impfstoffherstellers BioNTech liegt heute bereits fast zweistellig im Minus. Was dahinter steckt und was Anleger jetzt wissen sollten

Das wird jetzt zum Problem für Nvidia, AMD und Intel Aktionäre

Für die großen Chipkonzerne wie Nvidia, AMD und Intel tut sich aktuell ein ganz neues Problem und gleichzeitig ein Risiko für Anleger auf. Das müssen Sie jetzt wissen:

Wells Fargo: Kommt jetzt der Crash für BigTech-Aktien wie Apple, Alphabet und Amazon?

Der Optimismus der Analysten von Wells Fargo für die Märkte scheint begrenzt zu sein – insbesondere für die BigTech-Aktien wie Apple, Alphabet und Amazon. Doch kommt jetzt der Crash für diese Titel? Und was kann ihn auslösen?

Deutsche Post und Deutsche Telekom: Beide Aktien sind am Scheideweg – das sagen jetzt JP Morgan und Co.

Die Aktien von Deutsche Telekom und Deutsche Post befinden sich beide in entscheidenden Zonen im Chart. Diese entscheiden jetzt über Bullenmarkt und Bärenmarkt. Was JP Morgan und Co. jetzt zu den Aktien sagen und was Anleger tun sollten.

So hoch knallt die Targobank die Zinsen auf dem Tagesgeld rauf – doch ein großer Makel bleibt

Ab sofort erhöht die Targobank die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Auf 3,55 Prozent geht es nun rauf. Doch für Sparer bleibt ein großer Makel. Worauf man nun achten muss.

Cathie Wood verkauft reihenweise Tesla-Aktien vor den Quartalszahlen – ahnt sie Schlimmes?

Die Investorin Cathie Wood ist bekanntlich ein großer Fan von Elon Musks E-Autobauer Tesla. Doch kurz vor den Quartalszahlen verkauft sie reihenweise Aktien. Sollten Sie es auch?

Bayer: Ein Ende mit Schrecken?

Befristet zugelassen: Glyphosat darf noch bis Dezember in der EU verwendet werden. Doch wie geht es dann weiter? Und was bedeutet das für die Aktie?

