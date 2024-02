Gestern noch Verlierer, heute wieder oben auf. Die Disney-Aktie arbeitet an der Trendwende. Für Anleger ist sie aber nicht der einzige Turnaround-Kandidat, den man im Auge behalten sollte.

Die letzten Jahren liefen für den Entertainment-Konzern Disney nicht so toll. Auch all die Marvel-Superhelden konnten das Wertpapier über drei Jahren nicht vor einem Kurssturz von um die 40 Prozent retten. Ein starkes Comeback scheint seit ein paar Monaten aber möglich. Im Jahr 2024 lag die Aktie schon wieder 25 Prozent im Plus. An Boden gewonnen hat der Konzern durch seine kürzlich vorgestellten Quartalszahlen und vielversprechenden Investitionen in neue Technologien. Unter anderem steckt Disney 1,5 Milliarden US-Dollar in eine Beteiligung am Fortnite-Hersteller Epic Games. Fortnite ist dabei gerade für jüngere Menschen eines der beliebtesten Unterhaltungsprodukte auf der Welt und mittlerweile weit mehr als nur ein Videospiel. Unter anderem mit Live-Konzerten von Musikern ist das Spiel zu einer Art Metaverse geworden und für Disney eine Hintertür, um die hauseigenen Marken nun auf eine neue Plattform zu bringen. Dazu kommen eine jüngst verkündete Partnerschaft mit konkurrierenden Unternehmen wie Warner für einen neuen Sport-Streaming-Dienst und die Ankündigung, dass Taylor Swifts "Eras"-Tour auf die hauseigene Plattform Disney+ kommt. Anleger sollten daher die Innovationskraft und Experimentierfreude Disneys nicht unterschätzen.

Nicht umsonst ist das Wertpapier für uns nicht nur ein möglicher Turnaround-Kandidat, sondern auch eine Aktie für die Ewigkeit, in die Anleger unter anderem mit dem gleichnamigen Index von BÖRSE ONLINE investieren können. Das Portfolio des Aktien für die Ewigkeit Index besteht aus Unternehmen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden.

Wenn Sie aber noch nach weiteren Unternehmen suchen, die wie Disney demnächst die Trendwende schaffen können, dann haben wir auch was für Sie.

Diese Aktien haben Turnaround-Potenzial

Ähnlich wie Disney waren Aktien von BioNTech oder Zoom mal heiß begehrt und dann stark gefallen. Jetzt arbeiten die Papiere aber an der Wende. Bei BioNTech könnten beispielsweise neue Krebsmedikamente in ein paar Jahren zu regelrechten Kursexplosionen an den Börsen führen. Wenn Sie sich für solche Comeback-Stories interessieren, werfen Sie einen Blick auf den Reversal Index von BÖRSE ONLINE. Er setzt auf zehn Highflyer, die noch vor wenigen Monaten als Zukunftsaktien gehandelt wurden und deren Kurse zuletzt unter die Räder kamen. Die ersten befinden sich wieder auf dem Weg nach oben. Neben den angesprochenen Aktien von BioNTech und Zoom sind in dem Index unter anderem auch Block, Microstrategy und Teladoc am Start. Und mit dem israelischen Photovoltaikspezialisten Solaredge und US-Wasserstoff-Bluechip Plug Power hat der Index auch aus dem Bereich der erneuerbaren Energien seine Turnaround-Kandidaten.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.