Geopolitische Krisen wie der Ukrainekrieg oder der Nah-Ost-Konflikt nehmen viele Staaten zum Anlass, mehr Geld für Rüstung und Verteidigung auszugeben. Der Boom dauert schon mehr als fünf Jahre an und sollte sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Diese Aktien profitieren langfristig.



Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat Deutschland erstmal seit 30 Jahren der NATO wieder geplante Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes gemeldet, umgerechnet sind das etwa 73 Milliarden Dollar und damit für Deutschland ein Rekordwert. Laut Aussagen von NATO-Generalsekretär Stoltenberg werden Alliierte in Euro zusammen 380 Milliarden Dollar in Verteidigung investieren. Zum Vergleich – der US-Verteidigungsetat für dieses Jahr beläuft sich auf 886 Milliarden Dollar, und ist damit 30 Milliarden Dollar höher als ein Jahr zuvor.



Rüstungs- und Verteidigungsaktien haben auf Sicht der letzten fünf Jahre wesentlich besser entwickelt als der Deutsche Leitindex DAX, der auf Sicht von 5 Jahren etwa 50 Prozent zulegen konnte. Diese Verteidigungs-Aktien lieferten wesentlich größere Kursgewinne.



Northrop Grumman: 80% auf 5-Jahres-Sicht

Northrop Grumman ist ein globales Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Systemen und Technologien für Verteidigung, Cyber- und Informationssicherheit, Weltraumforschung und -Erkundung sowie Luftfahrt spezialisiert hat.



General Dynamics: 83% auf 5-Jahres-Sicht

General Dynamics ist ein großes amerikanisches Verteidigungsunternehmen, welches eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbietet, die in verschiedene Branchen und Märkte wie Luft- und Raumfahrt, Marine, Informationstechnologie, Elektronik und mehr eingegliedert sind.



Leonardo:113% auf 5-Jahres-Sicht

Leonardo ist ein italienischer Konzern, der sich auf Luftfahrt, Verteidigung und Sicherheit sowie auf Elektronik und Informations- und Kommunikationstechnologie spezialisiert hat. Es ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Sicherheitslösungen in Europa und gehört zu den weltweit größten Rüstungsunternehmen.



Hensoldt: 145% auf 3-Jahres-Sicht

Die Produkte und Dienstleistungen von Hensoldt umfassen eine breite Palette von Technologien, darunter Radarsysteme, elektrooptische und Infrarotsensoren, Aufklärungs- und Überwachungssysteme, elektronische Kampfführungssysteme, Funkkommunikationssysteme, Flugzeugsysteme und mehr.



BAE Systems: 194% auf 5-Jahres-Sicht

BAE Systems ist ein britisches Unternehmen, das sich auf Verteidigung, Luft- und Raumfahrt spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt, konstruiert und produziert Flugzeuge, Fahrzeuge, Schiffe, Radarsysteme, Sensoren und Cyber-Sicherheitslösungen.



Fazit Auf Sicht der nächsten Jahre dürfte die Rüstungs- und Verteidigungsbranche vor einem anhaltenden Auftragsboom stehen. Sollte es zu einer Wiederwahl von Trump als US-Präsident kommen, könnte sich diese Entwicklung noch weiter beschleunigen, davon sollten die hier genannten Aktien allesamt profitieren.



