2022 war für die Windkraft ein zufriedenstellendes Jahr. Laut den Zahlen des europäischen Branchenverbandes wurden die Kapazitäten um mehr als 30 Prozent gesteigert. Die Nachfrage nach Windrädern hat massiv zugenommen. Und diese Aktien profitieren davon.

So konnte sich der Windkraftanlagenbauer Vestas zum Ende des Jahres einige hochkarätige Aufträge sichern. In den USA hat der Weltmarktführer aus Dänemark erneut den Zuschlag für ein aussichtsreiches Windenergie-Projekt erhalten. Die AES Corporation hat eine Order für Windturbinen mit einer Leistung von 216 Megawatt bei Vestas platziert, zudem sicherte sich Vestas einen 10-Jahres-Servicevertrag. Seit Oktober hat die Aktie nun knapp 50 Prozent zugelegt.



Windkraft erzeugt immer mehr Strom

Der Anteil der fossilen Energieträger an der Stromerzeugung belief sich im Jahr 2022 auf immer noch mehr als 50 Prozent. Braunkohle trägt den zweithöchsten Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland. Den größten Beitrag zur Stromgewinnung leistet die Windkraft.



Damit der Umstieg zu einem besseren und sauberen Klima gelingt, bedarf es massiver Investitionen in alternative Energien. Davon sollten Windkraft-Unternehmen wie Vestas, Nordex und Ørsted profitieren.



So profitieren Anleger von Windkraft-Aktien

Sollten sich die Dauer der Genehmigungsverfahren und die bürokratischen Prozesse weiterhin verkürzen, dürfte das für weitere Kursanstiege bei Vestas, Nordex und Ørsted führen.

Alle drei Unternehmen sind Bestandteil des BÖRSE Online Grüne Zukunft Index. Neben der Windkraft setzt der Index zusätzlich auf die Zukunftsbranchen Solar, Wasserstoff und Biomasse. Der Index setzt sich aus 16 Einzeltiteln zusammen, anbei die Top 10 des Index.



Fazit Um die Anteile der fossilen Energieträger insbesondere Braunkohle massivst zu reduzieren, bedarf es massiver und weltweiter Investitonen in alternative Energien. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABH können Anleger nahezu 1:1 an diesem Megatrend teilhaben.

