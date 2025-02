Eine neue Portfolio-Analyse hat die zehn beliebtesten Aktien von Fondsmanagern ermittelt – mit einigen Überraschungen und einigen Chancen für Anleger.



Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich bei der Zusammensetzung von Fonds viel getan. Zu diesem Ergebnis ist der Fonds-Service-Dienstleister Universal Investment gekommen, der seit laut eigenen Angaben seit mehr als zehn Jahren die Publikumsfonds auf der hauseigenen Plattform hinsichtlich der größten Positionen untersucht.

Demnach waren 2014 noch sieben deutsche Unternehmen wie beispielsweise BASF oder Allianz unter den größten zehn Aktien der Fondsmanager, während es Ende 2024 nur noch SAP aus Deutschland kommt. Die anderen Plätze haben jetzt fast ausschließlich US-Aktien eingenommen. Ein paar Überraschungen sind aber auch dabei.



Nvidia, Apple und Visa zählen zu den beliebtesten Aktien in den Portfolios

Dass sich in der Aufzählung der größten Positionen Player wie Nvidia, Apple oder Amazon befinden, dürfte kaum jemanden überraschen. Mit dem Schweizer Unternehmen Roche oder Visa finden sich unter den Top-10 aber auch Titel, die nicht so oft auf Bestenlisten stehen. Und mit Berkshire Hathaway hat es nur eine Aktie in die Aufzählung geschafft, die auch schon vor zehn Jahren dabei war.

„Interessant ist, dass wir im Laufe der Jahre eine deutliche Konzentration auf die Top 10 feststellen. 2014 waren nur knapp fünf Prozent der Anlagevolumina in diesen Titeln investiert, nun sind es neun Prozent. Auch die Branchendiversifikation ist zurückgegangen. Der derzeitige Fokus liegt klar auf Technologie“, kommentiert Jochen Meyers, Group Head of Relationship Management bei Universal Investment, die Ergebnisse der Analyse.

Jetzt aber Butter bei die Fische. Hier ist die vollständige Auflistung der zehn beliebtesten Aktien der Fondsmanager nach der Größe im Portfolio:

1. Microsoft

2. Amazon

3. Alphabet

4. Apple

5. Nvidia

6. SAP

7. VISA

8. Roche

9. ASML

10. Berkshire Hathaway



Bei diesen Aktien haben Anleger laut Experten die größten Chancen

Bei den beliebtesten Aktien der Fondsmanager liegt die Hype-Aktie Nvidia also nicht ganz vorne, gemeinsam mit den Papieren von Microsoft, ASML und Alphabet bietet sie aber laut den Analysten an der Wall Street derzeit die besten Chancen für Kursexplosionen.

Zwischen 19 und 38 Prozent Upside sind im Schnitt laut der Plattform „TipRanks“ bei den jeweiligen Aktien drin. Dass einige Papiere dabei auch noch in zehn Jahren so beliebt sind, ist nicht ausgeschlossen. Einige der genannten Aktien, wie beispielsweise Alphabet, finden Sie auch im Aktien für die Ewigkeit Index oder im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE.