Unternehmensprofil

Die adesso SE ist einer der größten herstellerunabhängigen IT-Dienstleister in Deutschland, der Firmen berät, für sie Software entwickelt und sie bei IT-Betriebskostenoptimierungen unterstützt. Mit der Verbindung von technologischer Kompetenz und betriebswirtschaftlichem Know-how optimiert adesso durch den Einsatz von IT die Geschäftsprozesse seiner Kunden. So entwickelt adesso individuelle IT-Strategien und realisiert unter Berücksichtigung bestehender Backend-Systeme Software-Architekturen. Neben dem Projekt- und Dienstleistungsgeschäft im Bereich Business- und IT-Consulting, Software Development und IT-Management bietet adesso seinen Kunden eigene Produkte und Lösungen mit einem höheren Standardisierungsgrad für typische Aufgabenstellungen per Lizenzvertrieb an. Über den Ausbau des Geschäfts in den Kernbranchen soll adesso zu einem führenden IT-Beratungshaus in Zentraleuropa avancieren. Das operative Geschäft unterteilt sich in die beiden Segmente "IT-Solutions" und "IT-Services".

Offizielle Webseite: www.adesso-group.de