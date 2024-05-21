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dpa-AFX News zu Adesso
EQS-News: adesso SE steigert Umsatz im 1. Quartal 2026 um 13 % auf 398,1 Mio. EUR / EBITDA mit 27,0 Mio. EUR im Rahmen der Erwartungen deutlich über Vorjahr (17,1 Mio. EUR) (deutsch)
EQS-News: adesso SE veröffentlicht Konzernabschluss 2025: Umsatz auf 1,47 Mrd. EUR (+14 %) gesteigert / EBITDA um 30 % auf 123,6 Mio. EUR verbessert / Ergebnis je Aktie 2,83 EUR (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|1,80
|1,63
|1,50
|1,32
|1,15
|Nettogewinn (Mrd)
|0,04
|0,03
|0,02
|0,01
|0,00
|Gewinn/Aktie
|5,83
|4,11
|2,83
|1,25
|0,49
|Dividende/Aktie
|0,89
|0,83
|0,78
|0,75
|0,70
|Rendite (%)
|1,53
|1,43
|0,88
|0,86
|0,66
|KGV
|9,95
|14,10
|31,38
|69,76
|217,14
|KUV
|0,21
|0,23
|0,39
|0,43
|0,60
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die adesso SE ist einer der größten herstellerunabhängigen IT-Dienstleister in Deutschland, der Firmen berät, für sie Software entwickelt und sie bei IT-Betriebskostenoptimierungen unterstützt. Mit der Verbindung von technologischer Kompetenz und betriebswirtschaftlichem Know-how optimiert adesso durch den Einsatz von IT die Geschäftsprozesse seiner Kunden. So entwickelt adesso individuelle IT-Strategien und realisiert unter Berücksichtigung bestehender Backend-Systeme Software-Architekturen. Neben dem Projekt- und Dienstleistungsgeschäft im Bereich Business- und IT-Consulting, Software Development und IT-Management bietet adesso seinen Kunden eigene Produkte und Lösungen mit einem höheren Standardisierungsgrad für typische Aufgabenstellungen per Lizenzvertrieb an. Über den Ausbau des Geschäfts in den Kernbranchen soll adesso zu einem führenden IT-Beratungshaus in Zentraleuropa avancieren. Das operative Geschäft unterteilt sich in die beiden Segmente "IT-Solutions" und "IT-Services".
Offizielle Webseite: https://www.adesso-group.de