Microsoft, Amazon, oder doch ganz andere Aktien? Die Experten von Morningstar haben eine Liste mit zehn Aktien zusammengestellt, die die besten Wachstumstitel für die lange Sicht enthält. Diese Kandidaten schafften es auf die Liste.

Wachstumsaktien erfreuen sich nach wie vor hoher Beliebtheit. Denn sie geben Anleger im besten Fall das, was man sich vom Investieren erhofft: Hohe Kursgewinne. Nachdem sie vor allem 2023, bedingt durch die Begeisterung um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), wieder Gas geben konnten, setzten sie ihre Rallye auch 2024 weiter fort.

In den vergangenen Wochen wurden sie dann aber aufgrund von unterschiedlichen Unsicherheiten vom Markt abgestraft. Einige Anleger fragen sich nun, ob sich dadurch perfekte Einstiegschancen ergeben oder ob der große Crash erst noch kommen wird.

Das Geniale: Morningstar hat nun eine Liste mit zehn genialen Aktien erstellt, bei denen sich Anleger darum aktuell keine Sorgen machen müssen.

10 Top-Wachstumsaktien laut Morningstar

In einem jüngsten Bericht verrät Morningstar nämlich zehn geniale Wachstumsaktien, die sich vor allem für langfristig orientierte Anleger eignen. Bedeutet: Der Kauf lohnt sich nun so oder so, da man mit diesen Aktien kurzfristige Marktturbulenzen aussitzen kann.

„Zwischen einigen Rückgängen und einigen bescheidenen Anstiegen unserer fairen Werte in diesem Jahr werden Aktien der Wachstumskategorie weiterhin nahe dem fairen Wert gehandelt“, zitiert der Morningstar-Bericht Dave Sekera , der leitende US-Marktstratege. „In der Wachstumskategorie sind Aktien, die mit einem großen Abschlag zum fairen Wert gehandelt werden, jedoch schwieriger zu finden. Wir investieren lieber in qualitativ hochwertigere Unternehmen mit breiten wirtschaftlichen Schutzgräben.“

Dabei vereinen die folgenden Aktien unter anderem diese Eigenschaften: Sie verfügen über vorhersehbare Cashflows, sind angemessen bewertet und das jeweilige Management hat kluge Entscheidungen zur Kapitalallokation getroffen.

Aktien wie Microsoft, Airbus, Rentokil Initial oder auch NSP Semiconductors bieten schon jetzt im Durchschnitt Kurschancen von rund 20 Prozent. Bei Amazon ist mit einem Kursziel von 224 US-Dollar sogar eine Kurschance von über 25 Prozent drin.

1. TSMC

2. NXP

3. Rentokil Initial

4. Microsoft

5. Airbus

6. Amazon

7. Autodesk

8. BAE Systems

9. Experian

10. Dassault Systems

