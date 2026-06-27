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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Aixtron

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WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Börse -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 800,89 578,19 556,55 633,16 629,88
    Nettogewinn (Mio) 152,33 84,68 85,25 106,25 145,19
    Gewinn/Aktie 1,34 0,75 0,76 0,94 1,29
    Dividende/Aktie 0,24 0,19 0,15 0,40 0,31
    Rendite (%) 0,67 0,53 0,88 2,63 0,80
    KGV 27,51 44,63 22,54 16,20 29,88
    KUV 5,30 6,60 3,47 2,71 6,89

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die AIXTRON SE ist ein weltweit führender Anbieter von Depositionsanlagen (Anlagen für chemische Abscheidungsprozesse) für die Halbleiterindustrie. Mit dem patentgeschützten Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD)-Verfahren sieht sich AIXTRON als Technologieführer. Chip-Hersteller aus aller Welt nutzen die Aixtron-Anlagen, um Verbindungs-, Silizium- und organische Halbleiter zu fertigen, die in immer mehr Bereichen eingesetzt werden. So werden derartige Halbleiter etwa für die Herstellung von Displays, Bildschirmen oder Beleuchtungsmitteln gebraucht. Anwendung finden die mit Aixtron-Technik hergestellten Bauelemente auch in Glasfaser-Kommunikationsnetzen, in der drahtlosen und mobilen Telefonie, in der Datenspeicherung oder bei Lasern und Solarzellen. Bei Produktionsanlagen zur Herstellung von LED (Leuchtdioden) ist das Unternehmen weltweit eine der ersten Adressen.

    Offizielle Webseite: https://www.aixtron.com

    Aktionärsverteilung