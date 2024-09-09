BRAIN
Aktuelle Nachrichten zu BRAIN
dpa-AFX News zu BRAIN
EQS-News: Dr. Sven K. Weber tritt Nachfolge von Adriaan Moelker als Vorstandsvorsitzender der BRAIN Biotech AG an (deutsch)
EQS-Adhoc: BRAIN Biotech AG bestellt Dr. Sven K. Weber zum 01. Oktober 2026 als neuen Vorsitzenden des Vorstands (deutsch)
EQS-Adhoc: BRAIN Biotech AG vereinbart neue revolvierende Kreditlinie mit der MP Beteiligungs-GmbH (deutsch)
EQS-News: BRAIN Biotech veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 und bestätigt Gesamtjahresprognose (deutsch)
EQS-News: BRAIN Biotech erhält bedeutendes Patent für seine CRISPR-BMC Genome-Editing-Technologie (deutsch)
EQS-News: Ergebnisse der Hauptversammlung 2026 zum Finanzjahr 2024/25 der BRAIN Biotech AG (deutsch)
EQS-News: BRAIN Biotech verkündet 3M-Zahlen 2025/26 und Durchbruch bei BRAINBioIncubator-Beteiligung SolasCure: Aurase® Wound Gel zeigt starke klinische Wirkung bei Wundreinigung und Heilung chronischer Wunden (deutsch)
EQS-News: Geschäftsjahr 2024/25: BRAIN Biotech AG profitiert durch erfolgreiche Monetarisierung von Projekten und starker Kostenkontrolle (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|62,66
|53,57
|51,32
|55,95
|57,00
|Nettogewinn (Mio)
|-8,65
|-9,25
|-11,83
|-11,10
|-8,11
|Gewinn/Aktie
|-0,24
|-0,38
|-0,54
|-0,51
|-0,38
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|0,94
|1,09
|0,96
|0,78
|1,62
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die BRAIN Biotech AG (zuvor B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG) entwickelt maßgeschneiderte Lösungen aus der natürlichen Biodiversität für Anwendungen in der Industrie. BRAIN setzt seine umfangreiche geschützte Sammlung von natürlichen Ressourcen ein, um Enzyme, Performance Mikroorganismen und bioaktive Wirkstoffe für sein Kollaborationsgeschäft mit industriellen Partnern (BioScience) und die Entwicklung und Kommerzialisierung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten (BioIndustrial) zu identifizieren und zu entwickeln. BRAIN gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen, sogenannten Weißen Biotechnologie. Zur Identifizierung und Entwicklung von biologischen Lösungen verwendet BRAIN drei Kerntechnologieplattformen: Enzymtechnologie, Stammkulturen sowie bioaktive Stoffe um neue Enzyme, Performance Mikroorganismen und bioaktive Wirkstoffe zu identifizieren und zu isolieren.
Offizielle Webseite: https://www.brain-biotech.de