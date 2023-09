Unternehmensprofil

Die BRAIN Biotech AG (zuvor B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG) entwickelt maßgeschneiderte Lösungen aus der natürlichen Biodiversität für Anwendungen in der Industrie. BRAIN setzt seine umfangreiche geschützte Sammlung von natürlichen Ressourcen ein, um Enzyme, Performance Mikroorganismen und bioaktive Wirkstoffe für sein Kollaborationsgeschäft mit industriellen Partnern (BioScience) und die Entwicklung und Kommerzialisierung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten (BioIndustrial) zu identifizieren und zu entwickeln. BRAIN gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen, sogenannten Weißen Biotechnologie. Zur Identifizierung und Entwicklung von biologischen Lösungen verwendet BRAIN drei Kerntechnologieplattformen: Enzymtechnologie, Stammkulturen sowie bioaktive Stoffe um neue Enzyme, Performance Mikroorganismen und bioaktive Wirkstoffe zu identifizieren und zu isolieren.

Offizielle Webseite: www.brain-biotech.de