Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Cummins

%
H T
WKN 853121
ISIN US2310211063
Börse -
Stand -
Cummins Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Cummins

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Cummins

    dpa-AFX News zu Cummins

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Cummins

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 40,14 37,34 33,67 34,10 34,07
    Nettogewinn (Mrd) 4,62 4,10 2,96 4,07 0,84
    Gewinn/Aktie 32,29 28,35 20,62 28,55 5,19
    Dividende/Aktie 9,13 8,20 7,64 7,00 6,50
    Rendite (%) 1,44 1,29 1,50 2,01 2,71
    KGV 18,58 21,66 24,76 12,21 46,16
    KUV 2,14 2,35 2,08 1,40 1,00

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Cummins Inc. bezeichnet sich als ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik. Als solches entwickelt, produziert, vertreibt und wartet der Konzern Diesel-, Erdgas-, Elektro- und Hybridantriebe. Außerdem gehören antriebsbezogene Komponenten zum Angebotsportfolio Filter, Turbolader, Kraftstoff-, Steuerungs- und Luftbehandlungssysteme, automatisierte Getriebe, Systeme für die Erzeugung von Strom und Wasserstoff sowie Batterien und Brennstoffzellen. Der Verkauf erfolgt über ein Netzwerk von über 500 eigenen, Joint-Venture- und unabhängigen Vertriebsstandorten und mehr als 9.000 Cummins zertifizierten Händlerniederlassungen vor allem an Erstausrüster, Distributoren und Händler.

    Offizielle Webseite: https://www.cummins.com

    Aktionärsverteilung