Cummins
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WKN 853121
ISIN US2310211063
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Cummins
dpa-AFX News zu Cummins
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|40,14
|37,34
|33,67
|34,10
|34,07
|Nettogewinn (Mrd)
|4,62
|4,10
|2,96
|4,07
|0,84
|Gewinn/Aktie
|32,29
|28,35
|20,62
|28,55
|5,19
|Dividende/Aktie
|9,13
|8,20
|7,64
|7,00
|6,50
|Rendite (%)
|1,44
|1,29
|1,50
|2,01
|2,71
|KGV
|18,58
|21,66
|24,76
|12,21
|46,16
|KUV
|2,14
|2,35
|2,08
|1,40
|1,00
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Cummins Inc. bezeichnet sich als ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik. Als solches entwickelt, produziert, vertreibt und wartet der Konzern Diesel-, Erdgas-, Elektro- und Hybridantriebe. Außerdem gehören antriebsbezogene Komponenten zum Angebotsportfolio Filter, Turbolader, Kraftstoff-, Steuerungs- und Luftbehandlungssysteme, automatisierte Getriebe, Systeme für die Erzeugung von Strom und Wasserstoff sowie Batterien und Brennstoffzellen. Der Verkauf erfolgt über ein Netzwerk von über 500 eigenen, Joint-Venture- und unabhängigen Vertriebsstandorten und mehr als 9.000 Cummins zertifizierten Händlerniederlassungen vor allem an Erstausrüster, Distributoren und Händler.
Offizielle Webseite: https://www.cummins.com