Unternehmensprofil

Die Cummins Inc. bezeichnet sich als ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik. Als solches entwickelt, produziert, vertreibt und wartet der Konzern Diesel-, Erdgas-, Elektro- und Hybridantriebe. Außerdem gehören antriebsbezogene Komponenten zum Angebotsportfolio Filter, Turbolader, Kraftstoff-, Steuerungs- und Luftbehandlungssysteme, automatisierte Getriebe, Systeme für die Erzeugung von Strom und Wasserstoff sowie Batterien und Brennstoffzellen. Der Verkauf erfolgt über ein Netzwerk von über 500 eigenen, Joint-Venture- und unabhängigen Vertriebsstandorten und mehr als 9.000 Cummins zertifizierten Händlerniederlassungen vor allem an Erstausrüster, Distributoren und Händler.

Offizielle Webseite: www.cummins.com