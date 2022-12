2022 war ein schwieriges Börsenjahr. Der S&P 500 verlor seit Beginn des Jahres rund 20 Prozent. Analysten glauben, dass zehn Aktien aus dem US-Index in den kommenden zwölf Monaten um 60 Prozent oder mehr zulegen werden. Von Julia Pfanner

Dies sind die Aktien, bei denen Analysten laut einer Analyse von Investor's Business Daily das größte Potenzial sehen, um 2023 Geld zu verdienen. Die Analyse beruht auf Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSmith.

Das große Fragezeichen, so Investor's Business Daily, sei, ob es 2023 zu einer Rezession kommen werde. Die Anzeichen würden beginnen darauf hinzudeuten, dass es dazu kommen wird.

Die Pressekonferenz des Fed-Chefs Jerome Powell habe die Hoffnungen der Anleger auf die Vermeidung einer Rezession zunichte gemacht und gezeigt, dass die Geschichte mit ihren früheren Warnungen vor einem potenziellen Wirtschaftsabschwung wieder einmal Recht behalten könnte, wird der CFRA-Stratege Sam Stovall zitiert. Das bedeute, so Investor's Business Daily, dass es im nächsten Jahr schwierig werden könnte, Geld zu verdienen, aber nicht unmöglich.



Dish Network, Tesla, Amazon: Aktien mit großem Kurspotenzial

Die Analysten würden von Woche zu Woche pessimistischer für 2023. Sie erwarten aber für einige Aktien immer noch große Kurszuwächse. Das größte Kurspotenzial sehen die Analysten laut der Analyse bei Dish Network. Der Kurs der Aktie des US-Fernsehsatellitenbetreibers hat dieses Jahr mehr als die Hälfte verloren. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel der Analysten liege bei 32,43 US-Dollar pro Aktie. Das bedeutet ausgehend von einem Kurs von 13,82 Dollar am Montag ein Kurspotenzial von 134,7 Prozent. Dish Network sei ein "deep value play", schreibt Investor's Business Daily. Das Unternehmen ist Mitglied im S&P 500 Pure Value Index, der Aktien mit starken Value-Merkmalen enthält. Die Anleger zahlen bei Dish Network laut Investor's Business Daily nur 4,79 US-Dollar für einen Anspruch auf einen Dollar Gewinn in den vergangenen zwölf Monaten. Für einen Anspruch auf einen Dollar Gewinn von S&P 500-Unternehmen würden Anleger dagegen mit 20 Dollar etwa das Vierfache zahlen. Damit ist die Aktie im Vergleich zum S&P 500 sehr günstig. Ein Value Play berge aber auch Risiken. Für dieses Jahr rechnen die Analysten damit, dass der bereinigte Gewinn von Dish Network um fast 31 Prozent fällt, 2023 soll es um 36 Prozent nach unten gehen.



Weitere Aktien, die laut den Analysten im kommenden Jahr großes Kurspotenzial haben, sind zum Beispiel die Papiere von Tesla und Amazon. Auch diese beiden Aktien haben dieses Jahr ordentlich Federn lassen. Die Amazon-Aktie hat seit Anfang des Jahres um fast die Hälfte nachgegeben, die Tesla-Aktie sogar um knapp 58 Prozent. Im kommenden Jahr könnte das laut den Analysten aber wieder ganz anders laufen.





Tesla-Aktie und Amazon-Aktie im Fokus

Bei der Tesla-Aktie liegt das Kurspotenzial für die kommenden zwölf Monate bei fast 80 Prozent. Der Umsatz von Tesla soll laut den Analysten dieses Jahr um über 50 Prozent auf 83,3 Milliarden US-Dollar zulegen. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnen Analysten mit einem deutlichen Zuwachs, sie gehen davon aus, dass er dieses Jahr um mehr als 80 Prozent wächst. Für 2023 gehen sie davon aus, dass der bereinigte Gewinn um 37 Prozent zulegt.

Für die in diesem Jahr ebenfalls schwer gebeutelte Amazon-Aktie liegt das Kurspotenzial bei knapp 68 Prozent. Nach einem Verlust von neun Cent pro Aktie dieses Jahr erwarten die Analysten 2023 1,69 Dollar Gewinn je Aktie.



Laut Investor's Business Daily sind die Prognosen zu diesem Zeitpunkt nur Vermutungen, denn die Analysten korrigieren ihre Erwartungen für das kommende Jahr schnell nach unten. Die Analysten würden jetzt von einer "drohenden Gewinnrezession" sprechen, wird Stovall zitiert. Bei den Gewinnprognosen für das laufende vierte Quartal 2022 bis zum zweiten Quartal 2023 "sind die EPS-Schätzungen für den S&P 500 gleichbleibend bis rückläufig, während die Prognosen vom 30. September 2022 für alle drei Quartale Zuwächse zeigten."



Das sei kein guter Trend zum Handeln, schreibt Investor's Business Daily.



Bei diesen Aktien aus dem S&P 500 sehen Analysten auf Basis der 12-Monats-Kursziele das größte Aufwärtspotenzial:



