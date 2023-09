Unternehmensprofil

Die ENCAVIS AG (zuvor Capital Stage AG) hat sich sukzessive von einem Private-Equity-Anbieter zu einem unabhängigen Solarparkbetreiber entwickelt und investiert zudem sowohl in Solar- als auch in Windparks. Damit gehört ENCAVIS nach eigenen Angaben zu den größten unabhängigen börsennotierten Solar-IPPs (independent power producer) in Deutschland und deckt den gesamten Downstream-Bereich der Wertschöpfungskette im Solarbereich ab. ENCAVIS erwirbt Projektrechte zum Bau großer Solarparks, agiert bei deren Realisierung als Generalunternehmen und betreibt die Anlagen nach der Fertigstellung. Regional konzentriert sich das Geschäft auf die europäischen Kernmärkte Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Neben dem Kauf und Betrieb der Anlagen hält ENCAVIS Finanzbeteiligungen an Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien.

Offizielle Webseite: www.encavis.com