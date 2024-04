Gibt es etwa eine Aktie, die noch besser sein kann als Tech-Gigant Nvidia? Eine künstliche Intelligenz selbst will sie nun gefunden haben. Das steckt dahinter

Künstliche Intelligenz (KI) sorgt nach wie vor für Begeisterung. Besonders an den Börsen heben Aktien, die damit in Verbindung gebracht werden, ab.

Eine Aktie, die dabei immer wieder besonders im Fokus steht, ist die des Tech-Giganten Nvidia. Sie gilt als der KI-Gewinner schlechthin, da das Unternehmen mit seinen Chips sozusagen die Infrastruktur bereitstellt, damit die Technologie künstliche Intelligenz überhaupt erst funktionieren kann.

Doch während sich die ganze Welt nur auf Nvidia konzentriert, haben wir uns gefragt, ob es womöglich nicht sogar eine Aktie gibt, die gerade übersehen wird und noch viel besser als Börsen-Star Nvidia ist.

Aktie besser als Nvidia? Künstliche Intelligenz will sie gefunden haben

Wir haben daher bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss: bei einer künstlichen Intelligenz selbst. Denn die verfügen in der Regel über eine riesige Datenbank und können bei ihren Entscheidungen eine Vielzahl von Informationen berücksichtigen.

Für das Experiment verwendeten wir den Chatbot ChatGPT von OpenAI in der Premiumversion GPT 4. Aufgrund der Übersichtlichkeit haben wir die Antworten von ChatGPT teilweise gekürzt dargestellt und etwa die allgemeinen Risikohinweise zum Anlegen von ChatGPT herausgelassen. Wir fragten den Chatbot also ganz direkt:

Gibt es eine TechAktie, die mir noch höhere Kursgewinne als Nvidia bescheren kann?

ChatGPT: Die Frage nach einer Technologieaktie, die potenziell höhere Kursgewinne als Nvidia bieten könnte, ist anspruchsvoll, da die Performance von Nvidia in den letzten Jahren außergewöhnlich war. Nvidia hat stark von Trends wie KI, Gaming und Rechenzentren profitiert. Es gibt allerdings einige Sektoren und Unternehmen, die interessantes Wachstumspotenzial aufweisen könnten:

1. KI und Maschinelles Lernen: Unternehmen, die in die Entwicklung von KI-Technologien und maschinellem Lernen investieren, könnten ähnlich beeindruckendes Wachstum erleben. Ein Beispiel wäre ein Unternehmen, das sich auf spezifische KI-Anwendungen oder Hardware für KI-Berechnungen spezialisiert.

2. Quantencomputing: Obwohl es sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, hat Quantencomputing das Potenzial, die Informationsverarbeitung zu revolutionieren. Unternehmen, die in dieser Technologie führend sind, könnten in Zukunft hohe Renditen erzielen.

3. Biotechnologie und Genomik: Mit dem Fortschritt in der Genomsequenzierung und biotechnologischen Innovationen könnten Unternehmen aus diesem Sektor ebenfalls erhebliches Wachstum und Kursgewinne verzeichnen.

4. Erneuerbare Energien und Elektromobilität: Angesichts des globalen Trends zur Reduzierung von CO2-Emissionen könnten Unternehmen, die sich auf erneuerbare Energien, Batterietechnologie und Elektrofahrzeuge konzentrieren, stark wachsen.

5. Halbleiter: Neben Nvidia gibt es weitere Halbleiterunternehmen, die von der steigenden Nachfrage nach Chips in verschiedenen Technologiebereichen profitieren könnten. Zu denken wäre an Unternehmen, die sich auf bestimmte Nischen wie Speicherchips oder spezialisierte Prozessoren konzentrieren.

Und was für Aktien wären das zum Beispiel?



ChatGPT: Einige interessante Wachstumsaktien, die in den letzten Jahren beeindruckendes Wachstum gezeigt haben und von Experten für weiteres Wachstumspotenzial gehalten werden, sind Airbnb, BYD, und Enphase Energy.

• Airbnb hat sich als führende Plattform für die Buchung und Vermietung privater Unterkünfte etabliert und verzeichnete in den letzten drei Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 40%.

• BYD, bekannt als der größte Hersteller von Elektrofahrzeugen nach Tesla, hat ein durchschnittliches Umsatzwachstum von knapp 50% in den vergangenen drei Jahren gezeigt. (Anmerkung der Redaktion: Hier sind es sogar rund 60 Prozent)

• Enphase Energy, führend im Bereich der Wechselrichter für Solarmodule, erzielte in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 20,5%. (Anmerkung der Redaktion: In den Jahren 2020 bis 2022 lag das durchschnittliche Umsatzwachstum bei etwa 57 Prozent. Im Geschäftsjahr 2023 war es mit -1,7% sogar negativ)

Und wenn du dich hypothetisch für eines davon entscheiden müsstest?



ChatGPT: Hypothetisch entschieden, würde ich Enphase Energy betrachten. Der Grund dafür liegt in der zunehmenden Bedeutung erneuerbarer Energien und der Schlüsselrolle, die Enphase Energy im wachsenden Markt für Solarenergie spielt. Mit seiner führenden Position im Bereich der Wechselrichtertechnologie und dem beeindruckenden Wachstum in den letzten Jahren hat das Unternehmen gezeigt, dass es gut positioniert ist, um von den globalen Trends zur Energiewende zu profitieren. Natürlich bleibt jede Investition mit Risiken verbunden, und eine sorgfältige Analyse ist immer erforderlich.

Enphase Energy – über 50% Kurschance und besser als Nvidia – hat die KI recht?

Doch ist die Enphase Energy wirklich vielversprechender als Nvidia? Zugegeben: Erneuerbare Energien werden immer wichtiger und sind definitiv ein Wachstumsmarkt. Laut Grand View Research soll der weltweite Markt für erneuerbare Energien jedes Jahr bis 2030 über 17 Prozent wachsen.

Die Analysteneinschätzungen für die Aktie sind solide. 25 raten zum Kauf laut Bloomberg-Datenbank, 17 zum Halten und zwei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 131 US-Dollar, was derzeit ein Aufwärtspotenzial von 17 Prozent bedeuten würde. Goldman Sachs sieht mit einem Kursziel von 173 US-Dollar sogar Chancen von über 50 Prozent. Zum Vergleich: Bei Nvidia sprechen sich deutlich mehr zum Kauf aus, keiner zum Verkauf und trotz eines Plus von über 200 Prozent im Jahr 2023 und über 80 Prozent seit Jahresanfang sehen sie mit 994 US-Dollar als Kursziel noch 18 Prozent Luft nach oben. Die Enphase Energy Aktie liegt aus Sicht von fünf Jahren 40 Prozent im Minus und seit Jahresanfang 14 Prozent im Minus.

Beide Aktien haben ein Beta von über 1, sind also riskanter als der Markt. Bei Nvidia könnte sich der Umsatz im laufenden und folgenden Geschäftsjahr im zweistelligen Bereich steigern. Der Gewinn je Aktie könnte dieses Jahr sogar im dreistelligen Bereich wachsen. Bei Enphase Energy hingegen könnte der Umsatz dieses Geschäftsjahr um über 30 Prozent zurückgehen und der Gewinn je Aktie fast unverändert bleiben. Dafür werden deutliche zweistellige Wachstumsraten immer Geschäftsjahr 2025 erwartet. Beide Aktien werden derzeit günstiger gehandelt als zu ihren durchschnittlichen KGVs der vergangenen fünf Jahre.

BÖRSE ONLINE stuft die Enphase Energy Aktie derzeit als Beobachten ein, bei Nvidia rät die Redaktion zum Kauf. Es ist aufgrund der völlig unterschiedlichen Geschäftsmodelle fraglich, ob ein Vergleich zwischen Nvidia und Enphase Energy sinnvoll ist. Sicherlich bergen beide Unternehmen in ihren Märkten Wachstumspotenzial, für hohe Kursgewinne erscheint die Nvidia-Aktie derzeit jedoch als die bessere Variante.

