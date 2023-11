Wer in 2024 ein großartiges Börsenjahr erleben will, der sollte sich laut den Experten der Bank of America diese sechs Aktien bereits jetzt sichern, bevor sie im kommenden Jahr richtig abheben werden.

Aktuell gibt es bei einigen Aktien sehr gute Kaufkurse und sollte sich die Börsenlage 2024 wieder drehen, dann könnte das rückblickend die letzte Chance für Anleger gewesen sein hier noch günstig einzusteigen.

Diese 6 Aktien sollten Sie laut Bank of America jetzt schon für 2024 kaufen

Damit Investoren jetzt nicht die Gelegenheit verpassen hat die Bank of America sechs Aktien identifiziert, die Anleger bereits jetzt 2024 kaufen können weil sie ab dann ihr volles Potenzial entfalten dürften:

Armstrong World (KGV: 15,5)

Erster Wert ist dabei Armstrong World, ein Konzern, der primär Produkte für die Bauwirtschaft herstellt. Für diesen ist die BofA vor allem wegen des aktuellen Chartbildes, das eine Kopf-Schulter-Formation zeigt, optimistisch.

Der Konsens der Analysten sieht für das Papier ein Kurspotenzial von 10,6 Prozent.

Chipotle (KGV: 46,9)

Ebenfalls optimistisch ist man für die Restaurantkette Chipotle, die bekannt ist für mexikanisches Essen und scharfe Saucen. Hier sieht man vordergründig wegen der operativen Excellenz des Unternehmens Chancen für einen Ausbruch in 2024.

Der Konsens der Analysten sieht für das Papier ein Kurspotenzial von nur 3,6 Prozent.

Gilead (KGV: 12,3)

Wer dagegen eher eine günstig bewertete Aktie sucht kann einen Blick auf den Pharma- und Medizintechnikgiganten Gilead werfen. Nach einem schweren Jahr mit langer Bodenbildung glaubt die BofA wieder an den Wert, der nach Meinung der Analysten nach Auflockerung des Umfeldes nach oben ausbrechen kann.

Der Konsens der Analysten sieht für das Papier ein Kurspotenzial von 12,3 Prozent.

Linde (KGV: 27,9)

Aber auch die ehemalige DAX-Aktie Linde findet sich auf der Liste der Marktbeobachter, primär da man trotz eines schwierigen Umfeldes weiterhin exzellente Ergebnisse liefern kann. Auch im kommenden Jahr sollte sich dieser Trend laut der Bank of America fortsetzen.

Der Konsens der Analysten sieht für das Papier ein Kurspotenzial von 7,6 Prozent.

ServiceNow (KGV: 58,1)

Für aktuell unterbewertet halten die Experten des amerikanischen Geldinstitutes dagegen die Aktie von ServiceNow, einem Softwareanbieter für Cloud-Lösungen mit starkem Wachstum.

Der Konsens der Analysten sieht für das Papier ein Kurspotenzial von 6,7 Prozent.

Walmart (KGV: 25,4)

Letzter Wert in der Liste ist der konservative Einzelhändler Walmart, der vorwiegend unter der aktuellen Konsumflaute und Diebstählen leidet. Trotzdem sieht die Bank of America jetzt Potenzial für die Aktie.

Der Konsens der Analysten sieht für das Papier ein Kurspotenzial von 8,2 Prozent.

