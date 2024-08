Unternehmensprofil

Die Hornbach-Baumarkt-AG bezeichnet sich als einen der Marktführer unter den Betreibern großflächiger Bau-, Heimwerker- und Gartenmärkte in Deutschland und als einen der größten Anbieter in Europa. Ende Februar 2019 betrieb der Hornbach-Baumarkt in Europa insgesamt 158 Bau- und Gartenmärkte mit einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von rund 11.700 qm. Davon befanden sich 78 Märkte im Inland und 61 Märkte in acht weiteren Ländern. Neben Österreich, den Niederlanden, Tschechien und der Schweiz ist Hornbach in Luxemburg, Schweden, der Slowakei und Rumänien präsent. Zum Gesamtumsatz steuert das Auslandsgeschäft knapp die Häfte bei. Ergänzt wird das stationäre Handelsgeschäft seit 2010 vom HORNBACH-Online-Shop. Die Umsätze im Handelssegment verteilen sich auf die fünf Bereiche Eisenwaren/Elektro, Farben/Tapeten/Bodenbeläge, Baustoffe/Holz/Baufertigteile, Sanitär/Fliesen und Garten. Das zweite Segment Immobilien bündelt sämtliche Immobilienaktivitäten.

Offizielle Webseite: www.hornbach-holding.de