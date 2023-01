Die Letzten werden die Ersten sein. Die biblische Prophezeiung scheint zumindest für unsere Silvesterwetten am Jahresschluss 2022 aufzugehen. Wie jedes Jahr hatten wir kurz vor Silvester acht Gewinner-Aktien vorgestellt, die in den Monaten zuvor schlecht gelaufen waren, unserer Einschätzung nach in den ersten Januar-Wochen 2023 aber gute Chancen auf einen kurzfristigen Turnaround haben könnten. Von Lars Winter



8 Aktien aus DAX, MDAX und SDAX

In unsere Auswahl kamen die DAX-Werte Adidas und Zalando. Zudem schmückten mit Evotec, Nemetschek und Varta noch drei MDAX-Aktien und mit Dermapharm, Hypoport und Shop Apotheke drei SDAX-Titel das Silvesterportfolio. Alle acht Rohrkrepierer aus dem Vorjahr legten seit unserer Kaufempfehlung zu. Alle acht Aktien gewannen sogar zweistellig hinzu. Drei von acht Werten schafften innerhalb weniger Wochen sogar eine Performance von über 38 Prozent. Insgesamt hat das Silvesterportfolio Anlegern seither einen durchschnittlichen Gewinn von 27,6 Prozent beschert (siehe Tabelle unten). Den größten Kurssprung gab es bei Shop Apotheke. Die Aktie legte über 50 Prozent zu und gehört zu den Werten, die Anleger auch über den Januar hinaus halten können. Bei Shop Apotheke gibt die geplante Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland Hoffnung auf nachhaltige Gewinne. Der Titel sieht inzwischen auch charttechnisch richtig gut aus und könnte womöglich auf eine längere Erholungstour gehen.



Silvester-Trades 2023

Stopp nachziehen und Gewinne mitnehmen

Wir empfehlen Anlegern, alle Silvesteraktien mit nachgezogenen Stoppkursen auf Einstand abzusichern. Wer auf Nummer sicher gehen will, verkauft zusätzlich mindestens die Hälfte der Positionen. Dadurch ist die Silvesterwette abgesichert, Anleger können dann nicht mehr in die Verlustzone kommen. Einige Aktien (etwa Adidas, Hypoport, Shop Apotheke und Zalando) haben bereits unsere Kursziele erreicht (siehe Empfehlungs-Tabelle unten), sodass zumindest auch mal Teilgewinne mitgenommen werden können.



Nicht alle Aktien der Silvestertrades sollten Investoren ohne regelmäßige Überprüfung im Depot liegen lassen und über den Januar hinaus halten, denn oft gibt es fundamentale Gründe, warum die Loser-Aktien im Vorjahr nicht gelaufen sind. Weiterhin anspruchsvoll bleibt etwa die Lage bei Varta. Dort ist es ratsam, die Aktie im Lauf des Januars wieder glattzustellen. Auch bei Dermapharm läuft es operativ noch nicht rund. Der Arzneimittelhersteller hat im abgeschlossenen Jahr wohl nur das untere Ende seines Ausblicks erreicht.



8 Aktien von BÖRSE ONLINE für die ersten Wochen 2023

