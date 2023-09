Julius Baer Group

Unternehmensprofil

Die Julius Bär Gruppe AG ist eine der führenden Schweizer Privatbanken. Als solche ist sie auf die Verwaltung des Vermögens von Privatkunden und Family Offices fokussiert. Als Heimatmärkte definiert die Bank die Schweiz und Asien. Darüber hinaus ist sie aber auch im Rest Europas und in Amerika engagiert. Die Wurzeln der Gruppe reichen in das Jahr 1890 zurück, als Julius Bär die Kollektivgesellschaft Hirschhorn & Grob gründete. Zur Gruppe gehört u.a. auch die italienische Kairos Investment Management S.p.A. sowie die Schweizer Adressen PINVESTAR AG, Wergen & Partner Vermögensverwaltungs Ltd. und LOTECO Foundation. Die heutige Julius Bär Gruppe AG ging im Oktober 2009 aus einer Aufspaltung der ehemaligen Finanzholding Julius Bär Holding AG in die Julius Bär Gruppe AG (mit der Bank Julius Bär & Co. AG) und die GAM Holding AG (Asset Management) hervor.

Offizielle Webseite: www.juliusbaer.com