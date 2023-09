Unternehmensprofil

Die KRONES AG rüstet die Getränkeindustrie mit Maschinen und Anlagen aus. Das Unternehmen operiert im Rahmen einer spartenorientierten Organisation, bei der die hochspezialisierte Produktpalette in Technologien untergliedert ist. All diese Technologien setzt KRONES bei der Produktion von Verpackungsmaschinen für die Getränkeindustrie ein; hier ist der Konzern zugleich auch international die erste Adresse. Die Produktion von Maschinen und Anlagen gliedert sich in die drei Segmente "Getränkeproduktion/Prozesstechnik", "Produktabfüllung und -ausstattung" sowie "Compact Class". Mehr als 90% seiner Erlöse erzielt KRONES mit Kunden außerhalb Deutschlands. Der Konzern unterhält sogenannte Lifecycle Service-Center, die als regionale Stützpunkte für den Service dienen: in Taicang (China), Franklin (USA), Sao Paulo (Brasilien), Neutraubling (Deutschland), Johannesburg (Afrika), Moskau (Russland) und Bangkok (Thailand).

Offizielle Webseite: www.krones.com