Unternehmensprofil

Die Lloyds Banking Group PLC bezeichnet sich selbst als den größten britischen Finanzdienstleister für Privat- und Geschäftskunden mit über 25 Millionen Kunden und einer Präsenz in fast jeder Gemeinde. Die Hauptgeschäftsfelder der Gruppe sind das Privat- und Firmenkundengeschäft, allgemeine Versicherungen und langfristiges Sparen, die über das größte Filialnetz und die digitale Bank in Großbritannien angeboten werden, mit bekannten Marken wie Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland und Scottish Widows. Die Bankengruppe gehört zu den sog. systemrelevanten Banken. Im Zuge der Finanzkrise war sie tief in die roten Zahlen gerutscht und vom britischen Staat mit Milliardensubventionen gerettet worden. Entstanden ist die Bank aus der Fusion der Lloyds Bank und der TSB Group im Jahr 1995. Der heutige Name ist 2009 bei der Übernahme der HBOS gewählt worden.

Offizielle Webseite: www.lloydsbankinggroup.com