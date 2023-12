Ab 25 Jahren mit durchgehend steigender Ausschüttung gehören Unternehmen zum Dividenden-Adel. Einige Kandidaten stehen kurz vor der prestigeträchtigen Schwelle. Zwei Kandidaten mit hohem Kurspotenzial, die den Adelstitel bald abstauben könnten

Ein ehrenwerter Kreis: 68 Unternehmen aus dem amerikanischen Aktienindex S&P 500 steigern ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren. Börsianer nennen sie die Aristokraten. Bald dazugehören zu diesem elitären Zirkel dürfte Factset Research Systems. Seit 24 Jahren hat die Datenfirma aus dem Bundesstaat Connecticut durchgehend ihre Ausschüttung aufgestockt, es fehlt also nur noch ein weiteres Jahr. Das sollte zu schaffen sein.

Der inoffzielle Ehrentitel ist für Investoren ein wertvoller Wegweiser: Viele Aristokraten sind gute Investments. Der Index des amerikanischen Börsen-Adels, der S&P 500 Aristocrats, hat über die vergangenen 25 Jahre den breiten US-Markt deutlich geschlagen. Und: In 69 Prozent der Monate mit fallenden Kursen haben sich die Aristokraten besser gehalten als der breite Markt. Eine Erklärung: Viele Aristokraten haben ein krisenfestes Geschäftsmodell. Denn nur so lässt sich die Dividende über mehrere Konjunkturzyklen hinweg kontinuierlich steigern.

Auch der Börsen-Adel ist nicht unfehlbar. Allein in den Jahren 2009 und 2010 wurden im Schatten der großen Finanzkrise 19 Unternehmen aus dem Kreis der Aristokraten verstoßen, weil sie ihre Dividende nicht weiter gesteigert haben. Es gibt aber immer wieder Nachschub. Eine Analyse von BÖRSE ONLINE zeigt, dass allein im S & P 500 ein Dutzend Unternehmen mit mindestens 20 Jahren steigender Dividende auf Kurs Richtung Adelsstand ist. Unter den Anwärtern sind weltbekannte Riesen, aber auch im Rest der Welt eher unbekannte Namen. Die Redaktion hat aussichtsreiche Kandidaten aus verschiedenen Branchen herausgesucht.

Lockheed Martin – Dividendenerhöhung seit 20 Jahren

Die amerikanische Rüstungsindustrie proftiert vom hohen Verteidigungsetat der USA. International steigt die Nachfrage durch die vielen Krisenherde. Lockheed Martin ist vor allem für den Tarnkappenkampjet F35 bekannt, aber auch für Raketensysteme. Einige Verzögerungen haben das Geschäft zuletzt belastet, die hohen Auftragsbestände aber begrenzen das wirtschaftliche Risiko. Seit zwei Jahrzehnten steigt die Dividende von Lockheed kontinuierlich an. Analysten erwarten jährliche Dividendenanhebungen von rund sieben Prozent.

Fuchs – Dividendenerhöhung seit 21 Jahren

In Europa, der Heimat des weltlichen Adels, gibt es deutlich weniger Unternehmen mit imposanter Dividendenserie. In Deutschland erreichten Fresenius und Fresenius Medical Care Aristokratenstatus, mussten aber nach kurzer Zeit wieder abdanken. Am nächsten dran im deutschen Aktienuniversum ist Fuchs. Der Schmierstoffhersteller beliefert mehr als 100.000 Kunden, u. a. aus der Automobilindustrie mit maßgeschneiderten Produkten, die Reibung und Verschleiß reduzieren. Seit 21 Jahren haben die Mannheimer ihre Dividende durchgehend angehoben, im Schnitt um 13 Prozent. Dieses Wachstum dürfte künftig eher im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen.

