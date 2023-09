Unternehmensprofil

Die Medios AG (zuvor CREVALIS Capital AG) bezeichnet sich als einer der führenden Anbieter von Specialty Pharma Arzneimitteln in Deutschland. Dabei handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für chronische und/oder seltene Erkrankungen. Außerdem bietet Medios GMP (Good Manufacturing Practice) zertifizierte patientenindividuelle Therapien an. Dieser Tätigkeitsbereich umfasst u.a. Infusionen, die jeweils auf Basis von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden.

Offizielle Webseite: www.medios.ag