Medios
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WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Medios
dpa-AFX News zu Medios
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EQS-News: Medios AG: Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 reduziert - bei gleichzeitiger Anpassung der Umsatzprognose nach oben (deutsch)
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EQS-News: Medios optimiert sein Herstellnetzwerk und schließt den Standort Aschaffenburg (deutsch)
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EQS-News: Medios AG: Vertrag des Vorstandsmitglieds Constantijn van Rietschoten vorzeitig verlängert (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|2,17
|2,14
|2,08
|1,88
|1,78
|Nettogewinn (Mrd)
|0,04
|0,03
|0,02
|0,01
|0,02
|Gewinn/Aktie
|1,33
|1,03
|0,61
|0,51
|0,79
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|6,57
|8,05
|23,67
|24,71
|20,13
|KUV
|0,12
|0,13
|0,18
|0,17
|0,20
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Medios AG (zuvor CREVALIS Capital AG) bezeichnet sich als einer der führenden Anbieter von Specialty Pharma Arzneimitteln in Deutschland. Dabei handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für chronische und/oder seltene Erkrankungen. Außerdem bietet Medios GMP (Good Manufacturing Practice) zertifizierte patientenindividuelle Therapien an. Dieser Tätigkeitsbereich umfasst u.a. Infusionen, die jeweils auf Basis von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden.
Offizielle Webseite: https://www.medios.ag