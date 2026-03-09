Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Medios

%
H T
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Börse -
Stand -
Medios Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Medios

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Medios

    dpa-AFX News zu Medios

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Medios

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,17 2,14 2,08 1,88 1,78
    Nettogewinn (Mrd) 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02
    Gewinn/Aktie 1,33 1,03 0,61 0,51 0,79
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 6,57 8,05 23,67 24,71 20,13
    KUV 0,12 0,13 0,18 0,17 0,20

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Medios AG (zuvor CREVALIS Capital AG) bezeichnet sich als einer der führenden Anbieter von Specialty Pharma Arzneimitteln in Deutschland. Dabei handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für chronische und/oder seltene Erkrankungen. Außerdem bietet Medios GMP (Good Manufacturing Practice) zertifizierte patientenindividuelle Therapien an. Dieser Tätigkeitsbereich umfasst u.a. Infusionen, die jeweils auf Basis von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden.

    Offizielle Webseite: https://www.medios.ag

    Aktionärsverteilung