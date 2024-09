Mit einem kräftigen Kursplus hat am Dienstag dieser SAP-Konkurrent Anleger begeistert – und die Aktien von Amazon aus einem bestimmten Grund gleich mitgezogen. Hat auch SAP selbst etwas von der Gewinnwelle?

Am Montag und Dienstag konnte der SAP-Wettbewerber Oracle für eine echte Überraschung sorgen. Da unter anderem die Cloudangebote des Konzerns im ersten Quartal bei den Erlösen kräftig zulegen konnten und Sorgen um die Geschäftschancen mit Künstlicher Intelligenz (KI) zerstreut wurden, wie der Konzern am Montagabend mitteilte, stieg die Aktie im vorbörslichen Handel um knapp neun Prozent.

Das passt zu dem Lauf, den die Oracle-Aktie hat. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von über 34 Prozent zu Buche. Oracle hatte gestern aber noch einen weiteren Trumpf im Ärmel, der einem Tech-Giganten in die Karten spielte.

Oracle und Amazon arbeiten zusammen

So kündigte Oracle neben den guten Unternehmenszahlen ebenfalls eine umfassende Vereinbarung mit der Amazon-Tochter AWS, also der Cloudsparte des Konzerns, an. Damit sollen Oracle-Datenbanken den Angaben zufolge in Zukunft verstärkt auf der Cloudplattform des Marktführers laufen. AWS gilt für Amazon derzeit als der Wachstumstreiber im Geschäftsmodell und konnte bei den Erlösen im zweiten Quartal zweistellig zulegen. Kein Wunder also, dass sich die Kooperationsvereinbarung auch auf die Aktie des Online-Versandhändlers auswirkte.

Am Dienstag legte der Titel vorbörslich 1,17 Prozent auf 177 US-Dollar zu, bereits am Vortag stand ein Plus von 2,34 Prozent zu Buche. Sollte Amazon den Lauf beibehalten, könnte das Papier kurzfristig den eingeschlagenen Seitwärtstrend im Chart nach oben wieder durchbrechen und sich ein Stück dem Kursziel von 222,88 US-Dollar annähern, das Analysten an der Wall Street für die Aktie derzeit im Schnitt sehen.

SAP profitiert von Oracle-Offenbarung

Selbst SAP profitierte von dem guten Ausblick der amerikanischen Konkurrenz. So stieg das Papier bei Tradegate um 1,5 Prozent und hielt das Plus auch bis zum Dienstagnachmittag. Damit kommt die Aktie des Software-Konzerns wieder der magischen Marke von 200 Euro nahe, die es erst kürzlich erstmals erreichen konnte. Nur beim Börsenwert trennen die Deutschen noch über 100 Milliarden US-Dollar von Oracle. Der Cloud- und KI-Hype ist also im wahrsten Sinne des Wortes weiterhin ansteckend. Die Aktie von Amazon finden Sie übrigens auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: SAP, Amazon.