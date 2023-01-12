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Persimmon

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WKN 882058
ISIN GB0006825383
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4,02 3,84 3,75 3,20 2,77
    Nettogewinn (Mrd) 0,33 0,32 0,29 0,27 0,26
    Gewinn/Aktie 1,05 1,01 0,89 0,84 0,80
    Dividende/Aktie 0,66 0,62 0,60 0,60 0,80
    Rendite (%) 5,95 5,60 4,42 5,10 5,76
    KGV 10,71 11,05 15,21 14,08 17,36
    KUV 0,89 0,93 1,16 1,18 1,60

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Persimmon PLC ist eine auf den Bau von Wohnhäusern mit exquisiten Designs spezialisierte britische Baufirma. Spezialisiert hat sich der Konzern auf Wohnobjekte, die von Studio-Apartments bis zu Einfamilienhäusern das gesamte Spektrum abdecken. Dabei erstellt die Gruppe eigenen Angaben zufolge jährlich rund 15.000 Häuser, vorwiegend an mehr als 400 Top-Lagen Großbritanniens. Das Kerngeschäft Homes (hochwertige Designhäuser) wird mit der Premiummarke "Charles Church" (Luxushäuser) noch getoppt. Daneben existieren Aktivitäten im Sozialwohnungsbau sowohl in England (Westbury Partnerships) wie auch in Schottland (Partnerships Scotland).

    Offizielle Webseite: https://www.persimmonhomes.com

    Aktionärsverteilung