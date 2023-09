Unternehmensprofil

Die Renault SA ist eine europaweit renommierte und in mehr als 130 Ländern global präsenter Automobilkonzern. Der Geschäftsbereich Automotive entwickelt und produziert insbesondere Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, die unter den Marken Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine und Lada vertrieben werden. Zudem verbindet Renault eine Allianz mit Nissan, in deren Rahmen Renault 43,4 Prozent an Nissan und Nissan 15 Prozent der Renault-Aktien besitzt. Des Weiteren ist Renault seit 2010 partnerschaftlich mit der Mercedes-Benz Group AG verbunden. Das Segment Mobility Services wird durch die im Oktober 2019 gegründete Renault M.A.I. Holding repräsentiert, welche die Aktivitäten im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen umfasst. Das Segment "Sales Financing" bietet über die RCI Banque Finanzierungslösungen für den Kauf und die Versicherung der Pkw an. 2022 wurden die Geschäftsbereiche in der Russischen Föderation aufgegeben. Die Gründung des Unternehmens geht auf das Jahr 1898 zurück.

Offizielle Webseite: https://group.renault.com