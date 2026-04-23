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WKN A1JX4P
ISIN US81762P1021
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 19,26 16,22 13,28 10,98 8,97
    Nettogewinn (Mrd) 5,22 4,22 1,75 1,43 1,73
    Gewinn/Aktie 2,33 1,54 1,69 6,92 8,48
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 22,22 27,35 90,64 30,64 16,66
    KUV 6,03 7,12 11,90 19,91 16,12

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ServiceNow, Inc. hat eine Technologieplattform entwickelt, mit der Arbeitsabläufe digitalisiert werden können. Die "Now Platform" ermöglicht es, Systeme, Abteilungen und Prozesse mit digitalen Arbeitsabläufen zu verbinden, die einfach und leicht zu bedienen sind. Die angebotenen Workflows werden in die vier Hauptbereiche IT, Mitarbeiter, Kunden und Ersteller unterteilt. Mit den IT-Workflows können IT-Abteilungen den gesamten IT-Lebenszyklus planen, erstellen, betreiben und warten. Die Mitarbeiter-Workflows vereinfachen die Art und Weise, wie Mitarbeiter benötigte Services erhalten. Die Kunden-Workflows dienen der Erhöhung der Kundenbindung. Die Creator-Workflows ermöglichen es den Kunden, ihre eigenen Anwendungen auf der "Now-Plattform" schnell zu erstellen, zu testen und bereitzustellen.

    Offizielle Webseite: https://www.servicenow.com

    Aktionärsverteilung