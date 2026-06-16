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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Siltronic

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WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,51 1,32 1,35 1,41 1,51
    Nettogewinn (Mrd) -0,13 -0,21 -0,08 0,07 0,20
    Gewinn/Aktie -3,78 -6,41 -2,31 2,10 6,15
    Dividende/Aktie 0,03 - - 0,20 1,20
    Rendite (%) 0,06 0,03 - 0,43 1,36
    KGV - - - 22,39 14,33
    KUV 1,67 1,79 1,03 1,00 1,75

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Siltronic AG gehört eigenen Angaben zufolge zu den weltweit führenden Herstellern für Wafer aus Reinstsilicium und ist Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliciumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik. Sie werden z.B. in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt. Anfang Dezember 2020 hatte das Unternehmen eine Vereinbarung über den Zusammenschluss mit dem taiwanischen Chip-Zulieferer GlobalWafers unterzeichnet.

    Offizielle Webseite: https://www.siltronic.com

    Aktionärsverteilung