Siltronic
Aktuelle Nachrichten zu Siltronic
dpa-AFX News zu Siltronic
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|1,51
|1,32
|1,35
|1,41
|1,51
|Nettogewinn (Mrd)
|-0,13
|-0,21
|-0,08
|0,07
|0,20
|Gewinn/Aktie
|-3,78
|-6,41
|-2,31
|2,10
|6,15
|Dividende/Aktie
|0,03
|-
|-
|0,20
|1,20
|Rendite (%)
|0,06
|0,03
|-
|0,43
|1,36
|KGV
|-
|-
|-
|22,39
|14,33
|KUV
|1,67
|1,79
|1,03
|1,00
|1,75
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Siltronic AG gehört eigenen Angaben zufolge zu den weltweit führenden Herstellern für Wafer aus Reinstsilicium und ist Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliciumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik. Sie werden z.B. in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt. Anfang Dezember 2020 hatte das Unternehmen eine Vereinbarung über den Zusammenschluss mit dem taiwanischen Chip-Zulieferer GlobalWafers unterzeichnet.
Offizielle Webseite: https://www.siltronic.com