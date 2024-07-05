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Standard Chartered Bank

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WKN 859123
ISIN GB0004082847
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 23,67 22,35 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 6,11 5,24 5,10 4,04 3,46
    Gewinn/Aktie 2,83 2,34 1,95 1,41 1,09
    Dividende/Aktie 0,86 0,74 0,49 0,37 0,27
    Rendite (%) 2,92 2,50 2,00 2,99 3,18
    KGV 10,57 12,83 12,56 8,74 7,82
    KUV 2,73 2,99 2,85 1,54 1,24

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Standard Chartered PLC ist eine international agierende Finanzgruppe. Das Kreditinstitut deckt Finanzdienstleistungen in den Bereichen "Corporate & Institutional Banking", "Retail Banking", "Commercial Banking", "Private Banking" und "Central & other Items" ab und erreicht mit seinen mehr als 1.100 Zweigstellen Kunden in über 60 Ländern weltweit. Rund 90% der Einnahmen erzielt die Bank dabei in Asien, Afrika und dem Mittleren Osten. Standard Chartered PLC entstand 1969 durch die Fusion der beiden Banken The Standard Bank of British South Africa (gegründet 1863) und der The Chartered Bank of India, Australia and China (gegründet 1853). Beide waren gegründet worden, um den Handel zwischen Europa, Asien und Afrika zu finanzieren.

    Offizielle Webseite: https://www.sc.com

    Aktionärsverteilung