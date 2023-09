Unternehmensprofil

Telefónica SA ist ein global agierender Telekommunikationskonzern und Marktführer auf dem spanisch- und portugiesischsprachigen Markt. Dabei bietet Telefónica neben dem Betrieb von Telekommunikationsinfrastruktur integrierte Kommunikationslösungen. Zu den zentralen Geschäftsbereichen gehört die Festnetztelefonie, wie auch der Mobilfunkbereich. Hinzu kommen das Kabel-, Internet- und TV-Geschäft. Der Konzern agiert unter den Amrken Telefónica, Movistar, O2 und vivo. Von der Atento Group (mit Call-Center-Aktivitäten im Bereich Customer Relationship Management; CRM) trennte sich der Konzern 2012. Die Mobilfunk-Tochter Telefónica Móviles war lange ein eigenständiges und separat gelistetes Unternehmen und wurde 2006 wieder vollständig in den Konzern integriert. Telefónica agiert in mehr als 20 Ländern weltweit und berichtet in den beiden Segmenten "Europe" und "Latin America".

Offizielle Webseite: www.telefonica.com