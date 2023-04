An den Märkten kann es sehr schnell, sehr ungemütlich werden. Doch laut dem Research der Bank of America können Anleger mit diesen 30 Aktien recht beruhigt schlafen und dabei noch auf Dividenden, niedrige Volatilität und Defensive Aktien setzen.

Die Bank of America hat in drei Screenings aus mehreren Tausend Aktien aus dem amerikanischen Markt einige spannende Werte identifiziert, mit denen Anleger nachts gut schlafen sollen.

10 defensive Aktien, mit denen Sie nachts gut schlafen

Gerade in Zeiten steigender Zinsen, potenzieller Finanzkrisen und unruhigen Märkten sollen diese Titel Anlegern Stabilität in ihre Portfolios bringen. Im ersten Screening suchten die Analysten deswegen nach sehr defensiven Aktien, mit stabilen Kreditratings, die wenig von der Zinserhöhung betroffen sind und Anleger deswegen sicher durch die Krise bringen könnten. Diese zehn Aktien nannte die Bank of America in ihren Screenings:

MarketAxess Holdings

CarMax

PulteGroup

Tractor Supply

Equifax

FleetCor

Kroger

McCormick

Lowe's

Chipotle

Bank of America: 10 Dividendenwachstumswerte

Im zweiten Screening, welches ebenfalls in der Studie veröffentlicht wurde, begaben sich die Analysten auf die Suche nach Unternehmen, welche trotz Krisen in der Vergangenheit Dividenden und Gewinne steigern und so der Krise trotzen konnten. Diese zehn Titel konnten identifiziert werden:

Walmart

Medtronic

McDonald's

Automatic Data Processing

Sherwin-Williams

Archer-Daniels-Midland

Target

Nordson

PepsiCo

Coca-Cola

Niedrige Volatilität – Aktien mit denen man sicher schläft

Doch auch die Analysten in der Studie betonten, dass jede Krise von Grund auf verschieden von der vorherigen sei, weswegen ein Blick in die Vergangenheit auch trügen kann. Aus diesem Grund veröffentlichte man am Ende der Studie noch ein weiteres, drittes Screening, in dem die Titel mit der niedrigsten Volatilität seit Beginn der Krise enthalten waren. Das ist die Top-10:

Humana

McKesson

Cigna

Lamb Weston

Molina Healthcare

UnitedHealth

Incyte

Merck

Ulta Beauty

Bristol-Myers Squibb

Mit welchen Aktien schläft man nachts gut?

Aber auf welche Titel sollten Anleger bei der Vielzahl der gegebenen Optionen setzen? Die Antwort ist einfach: auf die, mit denen Sie sich wohlfühlen. Denn nur wer sich mit seinem Portfolio wohlfühlt, der hat auch die richtige Allokation und wird auch in Krisen nicht panisch.

Anleger können sich zwar ein paar Ergebnisse des Screenings der Bank of America näher anschauen und auch mit ein paar dieser Aktien das eigene Portfolio verbessern, allerdings bleibt es am Ende des Tages eine Frage der persönlichen Präferenz.

Lesen Sie auch: ING bietet ab sofort Spitzenzins auf das Tagesgeld – mehr als jede andere deutsche Bank oder Sparkasse

oder: Ruhe fürs Depot: 32 Aktien mit niedriger Volatilität – Diese Werte schwanken wenig und steigen schön