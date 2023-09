Unternehmensprofil

Tyson Foods, Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind einer der weltweit größten Hersteller von Huhn, Rind, Schwein und Fertiggerichten. Sie verkauft die Produkte unter führenden Marken wie Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Sara Lee Kühlback, Ball Park, Wright, Aidells und State Fair. Das Unternehmen betreibt einen vollständig vertikal integrierten Hühnerproduktionsprozess, der aus Zuchttieren, Vertragszüchtern, Futterproduktion, Verarbeitung, Weiterverarbeitung, Vermarktung und Transport von Hühnern und verwandten Produkten, einschließlich Tierfuttermittel besteht. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Cobb-Vantress, Inc. ist einer der führenden Geflügelzucht-Anbieter in der Welt. Tyson verarbeitet auch live fed-Rinder und Mastschweine und koch- bzw. bratfertige Rind- und Schweinerümpfe zu Fleischstücken in erst- und zweitrangiger Qualität und verpackt Rind- und Schweinefleisch und voll zubereitetes Fleisch in Schalen. Außerdem produziert und erzeugt es eine große Auswahl an frischen, werthaltigen, gefrorenen und gekühlten Lebensmitteln.

Offizielle Webseite: www.tyson.com