Diese besondere Aktie hat in diesem Jahr besser abgeschnitten als Apple und Amazon. Und dabei hat sich nicht mal etwas mit der Tech-Branche zu tun. Sollten Anleger aus drei Gründen jetzt zuschlagen?



Wer in diesem Jahr nach den besten US-Aktien sucht, wird zwangsläufig auf Namen wie Apple oder Amazon stoßen. Im Dow Jones performte in diesem Jahr aber eine Aktie bisher weit besser als die genannten Titel. Tatsächlich konnte sogar nur KI-Gigant Nvidia das Papier in dem Index schlagen. Die Rede ist von der Konsumaktie Walmart.



Walmart mit fulminanter Rallye im Jahr 2024

Dass eine Einzelhandelsaktie wie Walmart mit all ihren begrenzten Wachstums- und Ertragschancen in diesem Jahr über 80 Prozent zulegen konnte und in der Folge zum zweitbesten Wert im amerikanischen Index Dow Jones wurde, ist bemerkenswert. Noch bemerkenswerter wäre, wenn Walmart die Rallye fortsetzen könnte. Und dafür sprechen mehrere Punkte.

Nachdem Walmart nämlich über zehn Jahre Geld in seine digitale Infrastruktur gesteckt hat, zieht die E-Commerce-Plattform des Unternehmens mittlerweile vermehrt einkommensstarke Kunden an. Die Folge: In diesem Jahr wurde die Umsatzgrenze von 100 Milliarden US-Dollar in dem Segment überschritten. Im letzten Quartal wuchs dieser Wert zudem um 27 Prozent. Zudem stiegen zuletzt Cashflow und die Rentabilität. Allein in den letzten neun Monaten ist das Betriebsergebnis um neun Prozent gestiegen. Für ein Unternehmen, das pro Jahr 700 Milliarden US-Dollar an Umsatz generiert, ist diese Zahl herausragend.



Für Dividendenjäger bleibt Walmart ebenfalls attraktiv

Verkennen sollten Anleger auch nicht Walmarts Qualitäten als Dividendenkönig. Seit 51 Jahren in Folge erhöht der Konzern seine Ausschüttungen an Anleger und der Cashflow spricht dafür, dass sich das noch einige Jahre fortsetzen könnte. Zudem hat das Management offensichtlich genug Barmittel, um selbst nach großen Investitionen Aktienrückkäufe anzustoßen. Allein in den letzten vier Quartalen hat Walmart eigene Unternehmensaktien im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.

Das sieht stabil aus, deswegen finden Sie den Titel auch als ein Bestandteil im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE. Wer nicht nur an Wachstumsaktien mit einer potenziellen Turbo-Rendite interessiert ist, für den könnte die Walmart-Aktie die perfekte Ergänzung für das eigene Portfolio sein.

Lesen Sie auch: 40% Crash-Gefahr? Darum rät Top-Investor, die Palantir-Aktie jetzt zu verkaufen



Oder: Deutsche Bank super bullisch: Darum könnte die Rallye bei dieser bekannten Tech-Aktie erst starten