Unternehmensprofil

Die Wells Fargo & Co. ist einer der größten Finanzdienstleister in den USA mit geschäftlichen Aktivitäten in mehr als 35 Ländern weltweit. Das Serviceangebot der mehr als 9.000 Bankfilialen beinhaltet Bank-, Versicherungs-, Investment- und Hypothekendienstleistungen sowie Finanzierungen für Privatpersonen und Unternehmen. Nach eigenen Angaben unterhält das Unternehmen Geschäftsbeziehungen mit jedem dritten amerikanischen Haushalt. Während der Finanzkrise wurde die Bank mit staatlichen Geldern gestützt und im Nachgang als systemrelevant eingestuft. Damit unterliegt sie strengen Anforderungen im Hinblick auf ihr Eigenkapital. Das Geschäft gliedert sich in die Segmente "Consumer Banking and Lending", "Commercial Banking", "Corporate and Investment Banking" sowie "Wealth and Investment Management". Das Finanzinstitut wurde 1852 von William Fargo und Henry Wells im Westen der USA gegründet. Es war dort vor allem für seine Postkutschen bekannt.

Offizielle Webseite: www.wellsfargo.com