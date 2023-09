Unternehmensprofil

Westrock Co. verfügt über Geschäfte in den Bereichen gewellter Verpackung, Consumer Packaging, Spezialchemikalien sowie Grundstücke und Projekte, die auch die berichtspflichtigen Segmente sind. Corrugated Packaging tätigt das Geschäft mit Wellpappe und Verpackungsvorgängen sowie den Recyclingbetrieb. Zu Consumer Packaging gehören Mühlenbetrieb, Faltschachteln, Getränke, Merchandising Displays, Rezepturen für Zuhause, Gesundheit und Schönheit sowie das Geschäft mit Trennwänden. Specialty Chemicals produziert und vertreibt Spezialchemikalien für die Automobil-, Energie- und Infrastrukturindustrie. Das Segment Land and Development entwickelt und verkauft Immobilien in erster Linie auf dem Markt in Charleston, South Carolina. WestRock Co. wurde am 6. März 2015 durch ein Business Combination Agreement zwischen WestRock RKT Company (früher bekannt als Rock-Tenn Co. bekannt) und WestRock MWV, LLC (früher als MeadWestvaco Corp. bekannt) gebildet.

Offizielle Webseite: www.westrock.com