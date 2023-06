Bis auf die Dividende hat die Daimler Truck Aktie Anlegern, die seit dem Anfang dabei sind, wenig Rendite gebracht. Doch sind nun vielleicht 41 Prozent Kurssteigerung mit der Aktie möglich!

Auch wenn die Einbuchung der Daimler Truck-Aktie für viele Bestandsaktionäre von Mercedes-Benz unter dem Strich ein Erfolg war, so hat sich das Papier seit seinem Börsengang Ende des Jahres 2021 nur spärlich bewegt.

Nun könnte sich das aber vielleicht ändern, was der Aktie ein Kurspotenzial von 41 Prozent verleihen würde.

+41 Prozent Kurspotenzial mit der Aktie von Daimler Truck

Tatsächlich sehen nämlich viele Analysten große Chancen bei dem Papier. So haben etwa die Marktbeobachter von Jefferies am Montag eine Studie veröffentlicht, in der sie den Titel auf “Kaufen” mit einem Kursziel von 40 Euro beließen.

Außerdem gehen die Analysten davon aus, dass Daimler Truck beim Investorentag am 11. Juli nach den guten Ergebnissen der letzten Monate den Ausblick anheben dürfte. Weiterhin steht laut Experte Himanshu Agarwa im Raum, dass Daimler Truck zudem einen Kapitalrückfluss an Aktionäre in Höhe von zwei Milliarden Euro ankündigen dürfte.

Daimler Truck-Aktie könnte abheben

Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so wäre diese Nachricht vielleicht der Auslöser für die Rallye, welche Analysten schon länger erwarten. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 44,17 Euro hat der Titel nämlich noch einige Luft nach oben.

Dem im Weg stehen allerdings drei Widerstände, die die Aktie auf ihrem Weg zu 40 Euro und mehr brechen muss. Einmal die beiden aktuellsten bei 32,70 und 33,25 Euro, sowie die obere Begrenzug aus dem Jahr 2022 bei 35,80 Euro.

Doch kann die Aktie bei guten Nachrichten auf dem Investorentag diese Widerstände durchbrechen und sich auf die Kursziele der Analysten zubewegen?

Jetzt bei der Daimler Truck-Aktie einsteigen?

Die Antwort ist ja. Trotz einer schwierigen wirtschaftlichen Lage liefert Daimler Truck nämlich aktuell sehr positive Ergebnisse und ist auf dem Weg seine eigenen Jahresziele zu übertreffen.

Diese gute operative Entwicklung dürfte sich darum auch im Aktienkurs niederschlagen. Anleger sollten sich dabei zunächst einmal als Kursziel auf die psychologisch wichtige Marke von 40 Euro konzentrieren. Ein Stopp empfiehlt sich hingegen im Bereich der 29 bis 29,50 Euro.

