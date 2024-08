Europäische Nebenwerte liefen aufgrund ihrer schlechten Performance in den letzten Jahren meist unter dem Radar. Für Anleger könnte es sich bei einigen Aktien aber noch lohnen, jetzt schnell einzusteigen, bevor die Trendwende einsetzt.

Mit den Aktien kleinerer Unternehmen sind meist große Hoffnungen verbunden, da im Vergleich zu Large Caps sogenannte Small Caps meist mehr Wachstumsmöglichkeiten bieten. Seit etwa drei Jahren ist von diesem Trend aber nichts mehr zu sehen. Seit September 2021 verzeichnete der Aktienindex MSCI Europe Small Cap inklusive aller ausgezahlten Dividenden ein Minus von sechs Prozent, während das Gegenstück für Large Caps im gleichen Zeitraum um mehr als 25 Prozent stieg.

Ein erstes Comeback für die Nebenwerte aus Europa ist aber noch in diesem Jahr möglich. Die entsprechenden Aktien waren dabei im Schnitt seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr so günstig wie jetzt, berichtete Birgitte Olsen, leitende Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management, jüngst in einem Gespräch mit dem „Handelsblatt“. Dabei liegen die KGVs solcher Aktien den Angaben zufolge meist um die 20 Prozent über den Werten von Large Caps.

Zinsen bremsen deutsche und europäische Nebenwerte

Grund für die aktuell schlechte Entwicklung der Small Caps sind die schnellen und deutlichen Zinserhöhungen der Notenbanken seit Anfang 2022. Für kleinere Unternehmen wurde es dadurch schwieriger, überlebenswichtige Kredite zu refinanzieren. So bleiben beispielsweise Investitionen aus, das Wachstum stockt. Eine baldige Trendwende ist aber nicht ausgeschlossen.

Diese Small Caps könnten sich für Anleger jetzt lohnen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen schon gesenkt, im September könnte laut vielen Experten die FED in Amerika folgen. Das würde viele Nebenwerte enorm entlasten und könnte bei dem ein oder anderen Unternehmen zu regelrechten Wachstumswellen führen. Expertin Olsen nennt im Interview mit dem „Handelsblatt“ beispielsweise Aktien wie die von Nordex als Profiteure von Megatrends wie der Energiewende oder Digitalisierung samt Künstlicher Intelligenz, die bisher vor allem großen Playern nutzten.

Aus dem SDAX wären ebenso der Chipkonzern Elmos Semiconductor oder der Biokraftstoffhersteller Verbio mögliche Profiteure. Die Aktie finden Sie auch im Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE. Allgemein sollten Anleger in den nächsten Monaten aber wieder verstärkt auf Small Caps ein Auge werfen, die zuletzt sträflich übersehen wurden und jetzt noch zu Schnäppchenpreisen zu haben sind.

