Sie zählen aktuell zu den besten deutschen Aktien. Aber auch auf Sicht von einigen Jahren schlagen sie die meisten Konkurrenten. Doch welche Aktie, die Allianz oder SAP, sollten Anleger sich jetzt am besten ins Depot legen?

In den vergangenen 5 Jahren stieg die SAP-Aktie um 85 Prozent. Die Allianz lediglich um 42 Prozent. Doch Moment: Rechnet man die Dividende mit ein, so steht am Ende ein Gesamtertrag bei SAP von 102 Prozent und bei der Allianz von 84 Prozent. Auf Sicht von 3 Jahren ist dass Duell sogar noch ausgeglichener mit einem Gesamtertrag beider Aktie von jeweils 68 Prozent. Pro Jahr macht das eine Rendite von 19 Prozent. Doch welche Aktie eignet sich jetzt mehr?

SAP-Aktie weiter mit starkem Lauf

Die SAP-Aktie zieht es aktuell weiter wie an der Schnur gezogen die 50-Tage-Linie hinauf. Der Trend hält an und somit beweist die deutsche Technik-Aktie Stärke. Allerdings sehen die Analysten nach diesem Anstieg nicht mehr viel Potenzial. Bis rund 230 Euro soll es laut Citi, Bernstein und Barclays noch gehen. Und mit einem KGV von 32 für 2025 und einer Dividendenrendite von 1,20 Prozent ist die SAP-Aktie auch nicht mehr günstig.

BÖRSE ONLINE rät allerdings zum Kauf der SAP-Aktie mit einem Kursziel von 240 Euro.

Ist SAP also besser als die Allianz?

Allianz-Aktie: Die Dividende reißt es raus

Die Bilanz der vergangenen 5 Jahre zeigt: Bei der Allianz ist vor allem die Dividende wichtig: Denn die Aktie schaffte "nur"42 Prozent Kursplus und zeitgleich 42 Prozent Dividendenertrag. Mit einer Dividendenrendite von 5,76 Prozent können sich Anleger auch hier wieder auf satte Ausschüttungen freuen. Zudem ist die Bewertung mit einem KGV von 10,2 für 2024 aktuell angenehm günstig.

Wahnsinnig viel Kurspotenzial sehen die Analysten aber auch bei der Allianz-Aktie nicht mehr. Die höchsten Kursziele gibt es aktuell von Berenberg mit 309 Euro und vom Bankhaus Metzler mit 305 Euro. Auch BÖRSE ONLINE setzt das Kursziel auf 300 Euro und rät weiter zum Kauf.

So sollen Anleger unserer Meinung nach aktuell neu zu investierendes Geld zu zwei Dritteln in die Allianz-Aktie anlegen und zu einem Drittel in SAP. Denn die Bewertung der SAP-Aktie scheint bereits etwas sportlich zu sein - weiteres Kurspotenzial sollten Anleger sich aber nicht vollkommen entgehen lassen. Und bei der Allianz-Aktie bekommen Anleger einen Wert, der seit Jahren toll läuft und der ziemlich sichere Dividenden bezahlt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: SAP.