Auch wenn es nun eine kleine Korrektur gibt, so befinden sich die Allianz-Aktie und die BASF-Aktie doch in einem schönen Aufwärtstrend. Sollten Anleger jetzt Gewinne mitnehmen oder lieber darauf setzen, dass diese beiden deutschen Aktien Anleger jetzt reich machen?

Dividenden-Aktie Allianz mit Mehrjahreshoch - Doch kommt jetzt die Korrektur?

Schon seit Jahrzehnten hat die Allianz-Aktie nicht mehr auf so hohen Niveaus notiert. Zuletzt gab es diese Kurse im Juni 2001! Doch in den vergangenen Tagen gab der Kurs der Allianz-Aktie mal etwas nach und korrigierte. Müssen Anleger sich jetzt Sorgen machen?

Nicht, wenn es nach der Privatbank Berenberg geht. Sie belässt das Kursziel für die Allianz bei 309 Euro und rät weiter zum Kauf. Die Nettomittelzuflüsse bei der Tochter Pimco bewertet Analyst Michael Huttner Anfang April positiv, ebenso wie die Erwirtschaftung von Kapital aus dem operativen Geschäft und die Preise im europäischen Versicherungsgeschäft.

Mit einem KGV von 10,6 und einer Dividendenrendite von 5,56 Prozent ist die Allianz-Aktie zudem weiter attraktiv bewertet. Am 8. Mai wird die Hauptversammlung stattfinden und kurz darauf wird die Dividende bezahlt. Anleger können diese deutsche Aktie auf jeden Fall weiter halten. Wer langfristig engagiert ist, der bekommt durch Kurszuwächse und Dividenden tatsächlich ein kleines Vermögen. Anleger achten lediglich auf das Halten der 50 Tage-Linie.

Doch wie weit trägt die Rallye bei der BASF-Aktie noch?

BASF: Auferstanden von den Leblosen - und jetzt?

Seit 2018 befindet sich die BASF-Aktie in einem übergeordneten Abwärtstrend. Und fast das gesamte Jahr 2023 ging es ebenfalls nach unten oder zumindest nicht bergauf. Wie gut tut BASF-Anleger da die Rallye welche seit Mitte Januar läuft und den Kurs von etwa 43 Euro auf 55 Euro um rund 29 Prozent nach oben brachte?

Grundsätzlich hatte die gebeutelte Chemie-Branche nun Aufholpotenzial, was man auch bei der Konkurrenz sieht. Doch weil BASF auch operativ an einigen Stellschrauben drehte, verbessert sich der Gewinn. So hebt die UBS das Kursziel der BASF-Aktie von 56 Euro auf 61 Euro an und rät weiter zum Kauf. Denn laut den Schweizern sollte das erste Quartal einen ordentlich verbesserten operativen Gewinn bringen.

So zeigt sich auch beim 2025er-KGV von 12,6, dass die Bewertung wieder auf ein moderates Maß sinkt. Die Dividendenrendite von 6,25 Prozent ist zudem sehr angenehm hoch. Zwar sehen die Analysten bei Bloomberg im Durchschnitt kein Kurspotenzial mehr, doch BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf der BASF-Aktie mit einem Kursziel von 58 Euro und einem Stopp bei 35 Euro.

So können Anleger also weiter auf die Allianz-Aktie und die BASF-Aktien setzen. Zusammen mit den Dividenden und einem langen Anlagehorizont, können dabei gute Vermögen bei rumkommen. Ob diese beiden Aktien Anleger jetzt aber reich machen, darüber entscheidet sicherlich nicht nur die Zukunft, sondern auch die Höhe des eingesetzten Kapitals.

