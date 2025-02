Geht es jetzt richtig los bei der BASF-Aktie? Und kann die Allianz-Aktie tatsächlich einen neuen Rekord aufstellen? Warum das der Startschuss für die nächste Aktien-Rallye sein kann.

BASF-Aktie: Diese News können alles verändern

Zwei Punkte stehen bei der BASF-Aktie aktuell ganz oben auf der Tageskarte: Erstens könnte ein Frieden in der Ukraine die Aktie enorm nach oben bringen. Durch mehr Ruhe und Sicherheit auf dem Rohstoffmarkt könnte das energieintensive Unternehmen profitieren und auch wieder mehr die osteuropäischen und russischen Märkte ins Visier nehmen.

Zudem könnte BASF wie bereits auf dem Kapitalmarkttag im Herbst angekündigt, das Tafelsilber verkaufen. Losgehen soll es mit dem Bautenanstrichmittel-Geschäft in Brasilien, für das bereits Angebote im Milliardenwert eingehen sollen. Im weiteren Jahresverlauf könnte das Coatings-Geschäft von BASF noch viel mehr Geld einbringen.

Dies alles sieht scheinbar auch die Börse positiv, denn die BASF-Aktie konnte die 200-Tage-Linie überwinden. Nun dürfte das Papier vor einem neuen Aufwärtstrend stehen. Anleger bleiben investiert und kaufen bei einer Bewertung mit einem KGV von 14,0 und einer Dividendenrendite von 5,14 Prozent nach.

Allianz-Aktie vor neuem Rekordhoch?

Derweil könnte die Allianz-Aktie in diesem Jahr tatsächlich noch ein neues Rekordhoch schaffen. Das alte datiert noch von um die Jahrtausendwende und liegt bei ungefähr 354 Euro. So weit ist dieses Ziel nicht mehr entfernt. Und momentan zuckelt die Allianz wie an der Schnur gezogen im Chart hoch. Doch Achtung: Die Aktie versucht gerade den Aufwärtstrend sogar nach oben hin zu verlassen, was für eine kurzfristige Überhitzung sprechen kann. Zudem sind viele Chart-Indikatoren überhitzt. Anleger wundern sich also nicht, wenn es kurzfristig mal zu Gewinnmitnahmen kommt.

Langfristig bleibt die Allianz-Aktie natürlich ein sehr gutes Investment. Die Aktie ist trotz der Rallye mit einem KGV von 11,6 und einer Dividendenrendite von 5,16 Prozent nicht teuer. Zudem könnte das Ziel des alten Rekordhochs das Papier nochmals beflügeln. Zuletzt setzten zudem die HSBC und die Baader Bank das Kursziel für die Allianz-Aktie auf 360 Euro. Dies wäre über dem alten Rekordhoch.

