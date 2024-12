Die Aktien von Allianz und Munich Re machen Anleger einfach glücklich. Und nach den neuen Überraschungen darf man sich getrost auf noch mehr Dividenden und Kursgewinne freuen.

Die vergangene Woche war die Kirsche auf der Torte für die beiden deutschen Aktien der Allianz und der Munich Re. Was die Überraschungen waren und warum Anleger jetzt schnell handeln sollten:

Munich Re: Rekordgewinne und Rekordhoch

Am Freitag stellte die Rückversicherung Munich Re ihren Ausblick für 2025 vor und überraschte die Börse äußerst positiv. Die sonst eher gemächlich nach oben zuckelnde Aktie legte um rund 6 Prozent zu. Der Grund: "Dank anhaltend guter operativer Performance in allen Geschäftssegmenten strebt Munich Re für 2025 einen IFRS-Nettogewinn von 6 Mrd. € an. Der Versicherungsumsatz der Gruppe wird 2025 voraussichtlich bei 64 Mrd. € liegen und die Kapitalanlagerendite dürfte sich auf über 3,0 % verbessern", wie die Munich Re am Freitag selbst schrieb.

Damit verbessern sich die Kernwerte des Unternehmens weiter und Anleger setzen auf eine Fortführung des Aktienkurses nach Norden. Zudem gibt es die Hoffnung, dass die ohnehin gute Dividende von aktuell 3,37 Prozent weiter erhöht wird, wenn die Gewinne stärker als erwartet steigen.

So konnte auch die Munich Re-Aktie ein neues Rekordhoch bilden. Dadurch ist der Aufwärtstrend weiter voll intakt und Anleger können weiter kaufen. Auch die BÖRSE ONLINE Redaktion rät bei der Munich Re-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 560 Euro.

Doch lohnt sich die Allianz-Aktie aktuell vielleicht sogar noch mehr?

Allianz: Dividende ohne Ende

Auch die Allianz verwöhnte ihre Anleger vergangene Woche. So schrieben wir ja bereits in den vergangenen Wochen, dass Anleger sich den 10. Dezember rot im Kalender anstreichen sollten. Denn am vergangenen Dienstag hielt die Münchner Versicherung ihren Kapitalmarkttag ab. Und schon am Abend zuvor wurde eine neue Dividendenpolitik verkündet. Details können Sie hier nachlesen: Allianz: Aktie steht aus diesen Gründen goldene Zukunft bevor

Insgesamt können Anleger bei der Allianz-Aktie davon ausgehen, dass die Dividende weiter erhöht wird und das auch 2025 eigene Aktien zurückgekauft werden. Die Allianz-Aktie bietet bereits jetzt eine Dividendenrendite von 5,46 Prozent und das Finanz-Unternehmen erhöhte die Ausschüttung in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt jedes Jahr um 8,92 Prozent. Ein sehr guter Wert für langfristig orientierte Anleger.

Mit einem KGV von 11,1 ist die Allianz zudem attraktiv bewertet und soll den Gewinn je Aktie von 24,99 Euro auf 27,30 Euro in 2025 steigern. Und auch die Analysten sind weiter positiv. So hat Deutsche Bank Research das Kursziel für die Allianz-Aktie nach dem Kapitalmarkttag von 312 Euro auf 329 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die grundlegenden finanziellen Kennziffern seien weiter sehr gut, so die Deutsche Bank.

Und Anleger, die sich den Chart anschauen sehen, dass die Allianz ihren Aufwärtstrend fortsetzt. Es ist jetzt wichtig, dass das Papier die Marke von 304 Euro überwindet. Gelingt dies und hält diese Marke, so dürfte es weiter nach oben gehen. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät bei der Allianz weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 350 Euro.

