Alphabet und Berkshire Hathaway gehören zu den wertvollsten Aktien auf der ganzen Welt. Doch welcher der beiden Werte bietet Anlegern eigentlich mehr Zukunftspotenzial?

Berkshire Hathaway: die Aktie der alten Zeit?

Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway wird von vielen Anlegern als der Vertreter der klassischen, alten Zeit und Industrie gesehen. Der als Versicherungsunternehmen strukturierte Konzern vereint neben dem großen Aktienportfolio auch außerbörsliche Beteiligungen an Versicherungen, Lebensmittelproduzenten, Versorgerwerken und Zugunternehmen unter sich.

Während Berkshire Hathaway damit sicherlich nicht die Wachstumsraten eines Techkonzerns hat, auch wenn Buffett in einige wie Apple oder Snowflake investiert ist, ist die Aktie dadurch deutlich weniger volatil. So ist der Chart von Berkshire Hathaway ein gutes Beispiel für einen langfristigen, fundamental untermauerten Aufwärtstrend, ganz unabhängig von Hypes oder Trends.

Alphabet: die Aktie der neuen Zeit?

Dagegen gilt Alphabet als eine klassische Wachstumsaktie. Der Konzern, welcher sich rund um die Google Suchmaschine aufgebaut hat, ist inzwischen viel mehr als das. Ob Android, Cloud Business, Google Services & Co. auch Alphabet ist ein breit diversifiziertes Unternehmen.

Allerdings hat hier das Wachstum natürlich auch deutlich nachgelassen und Alphabets Abhängigkeit vom Werbemarkt zeigte sich vor allem im vergangenen Jahr. Dazu kommt die vergleichsweise ambitionierte Bewertung und hohe Gewichtung des Unternehmens in verschiedenen Indizes, die schon einiges an künftigem Wachstum vorwegnehmen dürfte.

Diese Aktie bietet mehr Chancen für Anleger

Doch welche Aktie bietet Anlegern vermutlich mehr Chancen auf Wachstum in der Zukunft?

Die sicherlich erwartbare Antwort wäre Alphabet und sie ist auch insoweit richtig, als das Unternehmen mehr kurzfristige Potenziale besitzt. Allerdings ist dagegen Berkshire Hathaway ein langfristiger Compunder, der sein Geld über den Zinseszinseffekt und operativ gut geführte Unternehmen verdient, an denen man beteiligt ist.

Wer also auf mittelfristiges Wachstum setzen will, sollte den Techstock wählen. Wer dagegen langfristig eine solide Aktie mit angemessenen Wachstumsraten in seinem Depot wissen will, sollte sich in diesem Vergleich für die Holding von Warren Buffett entscheiden.

