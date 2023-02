Der Hype um künstliche Intelligenz ist 2023 ungebremst. Was kaum einer weiß: Auch der sonst so tech-scheue Top-Investor Warren Buffett ist in KI-Aktien investiert – doch kaum einer kriegt es mit

Warren Buffett ist für vieles bekannt. Etwa, der wohl beste Investor der Welt zu sein und mit seinen Investments den Markt regelmäßig zu schlagen. Alle Augen richten sich daher häufig auf die Transaktionen des Berkshire Hathaway Portfolios, um zu sehen, welche Aktien das Orakel von Omaha jüngst ge- oder verkauft hat. Obwohl der iPhone-Konzern Apple zwar die größte Position im Portfolio einnimmt und als Warren Buffetts Lieblings-Aktie gilt, ist Warren Buffett eigentlich kein tech-begeisterter Investor der auf spekulative Aktien setzt.

Sieht man jedoch genauer hin, so entdeckt man, dass auch ein Warren Buffett vor dem KI-Hype, der 2023 entflammt ist, nicht gefeit ist. Seit das KI-Startup OpenAI Ende November 2022 den Chatbot ChatGPT der breiten Masse vorstellte, ist das KI-Thema in aller Munde. Microsoft und Google-Mutter Alphabet scheinen sich ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen zu liefern, wer beim Thema KI schon weiter ist und der Gesellschaft wurde schlagartig bewusst, dass die Fortschritte bei diesem Thema weit größer sind, als bisher gedacht.

Diese fünf KI-Aktien hat Warren Buffett im Portfolio

Auch Warren Buffett setzt auf das Thema künstliche Intelligenz. Fündig wird man jedoch nicht im Portfolio von Berkshire Hathaway. Wie The Motley Fool herausfand, muss man hierfür nur einen Blick in Buffetts verborgenes Portfolio werfen, das nur wenigen bekannt ist. Im Jahr 1998 übernahm seine Firma Berkshire Hathaway nämlich die Rückversicherungsgesellschaft General Re. Der wiederum gehörte damals das Investmentunternehmen New England Asset Management, das mit dem Kauf ebenfalls seitdem zu Berkshire gehörte. Im Portfolio von NEW England Asset Management befinden sich aktuell 187 US-Aktien im Wert von 5.439.611.402 Dollar.

Schon beim ersten Blick darauf fällt auf, dass dieses Portfolio eine gewisse Buffett-Note hat. So ist auch hier die Top-Position Apple, die dort sogar eine Gewichtung von fast 50 Prozent einnimmt. Bei Berkshire sind es derzeit „nur“ fast 40 Prozent. Zu den Top-Positionen zählen außerdem Chevron, die Bank of America oder HP, die alle drei auch bei Berkshire zu den größten zehn Positionen zählen.

Einen großen Unterschied gibt es jedoch: So finden sich im Portfolio von New England Asset Management fünf Unternehmen, die stark im Bereich KI zugange sind. Auch an Warren Buffett scheint das Thema also nicht gänzlich vorüber zu gehen. Dazu zählen etwa Microsoft, Nvidia oder IBM. Alle drei sind stark in diesem Bereich vertreten. Microsoft nimmt derzeit einen Anteil von 0,24 Prozent im Portfolio ein, IBM 0,10 und Nvidia 0,01 Prozent. Microsoft etwa beteiligte sich mit mehreren Milliarden Dollar am KI-Startup OpenAI und plant, dessen Chatbot ChatGPT gleich in mehrere Dienste wie den Clouddienst Azure, die Suchmaschine Bing oder auch Microsoft Teams zu verbauen. Nvidias Schwerpunkt liegt auf KI. Als Marktführer für Grafikprozessoren stellt Nvidia jene Leistung zur Verfügung, die künstliche Intelligenz unbedingt benötigt. ChatGPT läuft derzeit etwa auf Chips von Nvidia. Auch IBM ist stark in diesem Bereich vertreten und verfügt über zahlreiche Automatisierungslösungen. Außerdem finden sich auch die Technologie-Unternehmen Qualcomm und Cisco im Portfolio, die ebenfalls einen großen Teil ihres Geschäfts auf den Bereich künstliche Intelligenz konzentrieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM, Apple