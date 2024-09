Bei der Google-Mutter Alphabet und dem Autokonzern Tesla handelt es sich nicht direkt um Konkurrenten. In einem Geschäftsbereich könnte ein Titel dem anderen aber den Rang ablaufen. Das kann auch teils drastische Auswirkungen auf die jeweiligen Aktien haben.

Im vergangenen Jahr waren die Aktien von Alphabet und Tesla mit dafür verantwortlich, dass es an den Börsen richtig rund lief. Aktuell kann aber nur der Google-Mutterkonzern in Teilen an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. Der Autokonzern Tesla musste dagegen einen bemerkenswerten Absturz hinnehmen.

Obwohl sich die Aktie seit Juli wieder etwas erholen konnte, zeigt der Trend für den Elon Musk-Konzern weiter nach unten. Seit Jahresanfang steht ein Minus von etwa 13 Prozent zu Buche. Zwar gibt es noch einige Bullen, die schon bald an einen sagenhaften Aufschwung der Aktie glauben. Der hängt aber maßgeblich mit einer Produktklasse zusammen, in die auch Alphabet investiert ist – und das womöglich viel erfolgreicher.

Alphabet und Tesla kämpfen um Vorherrschaft bei Robotaxis

Das bestimmende Thema bei Tesla ist schon seit Monaten das Robotaxi. Eigentlich sollten die autonom fahrenden Serviceautos schon im August vorgestellt werden, nach einer Verzögerung soll es aber jetzt erst der Oktober werden. Anleger verknüpfen mit den Fahrzeugen und der neuen Technologie viele Hoffnungen auf einen Turnaround. Tesla ist in dem Markt aber nicht allein unterwegs.

Alphabet hat mit Waymo einen schlagkräftigen Konkurrenten in den eigenen Reihen, für den es augenscheinlich besser läuft. Im Gegensatz zu Tesla bietet Waymo laut Unternehmensangaben pro Woche 100.000 Fahrten mit den eigenen Robotaxis in vier amerikanischen Städten an. Das ist eine Verdopplung seit Mai 2024. Zudem konnte Waymo kürzlich die sechste Generation seiner Technologie vorstellen, die dank weniger am Fahrzeug angebrachten Kameras und weniger Lidar-Sensoren die Autos billiger macht.

Momentan wird das Fahrzeug mit professionellen Fahrern noch getestet, bei Tesla ist man bisher nicht annährend so weit. Zumindest laut den Informationen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Natürlich könnte die Technologie, die Tesla im Oktober vorstellen will, weit fortgeschrittener sein als die der Konkurrenz. Alphabet hat mit seinen Technologien jedoch gerade den „First Mover“-Vorteil. Das Unternehmen ist mit seinem Produkt schon am Markt, diesen Rückstand muss Tesla erst mal aufholen.

Alphabet-Aktie für Anleger eine Win-Win-Situation?

Momentan ist Alphabet auf dem Papier die wesentlich attraktivere Aktie für Anleger. Unabhängig von den Autos ist der Titel mit einem erwarteten KGV von 19 vergleichsweise günstig bewertet. Und bei den Autos haben Anleger bei Tesla wesentlich mehr zu verlieren.

Übrigens: Beide Papiere finden Sie auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE, der ein diversifiziertes Investment in die wichtigsten Technologiemarken möglich macht.

Floppt das Robotaxi, steht Tesla vor einem Scherbenhaufen, gerade weil auch der E-Auto-Verkauf schwächelt. Ist Waymo dagegen ein Flop, wäre das für Alphabet ebenso bitter. Es ist aber nicht das Kerngeschäftsfeld des Konzerns. Momentan scheint die Google-Mutter daher zumindest im Bereich des autonomen Fahrens einen Vorteil zu haben, der Tesla noch Probleme machen könnte.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.