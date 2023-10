Am Donnerstagabend hat der E-Commerce und Cloud-Riese Amazon seine Quartalszahlen offengelegt, die ein entscheidender Indikator für den Kursverlauf der Aktie sind. Dabei kam Überraschendes zutage:

Bisher waren die Ergebnisse der BigTech-Unternehmen sehr gemischt. Während Microsoft überzeugte, enttäuschte die Google Mutter Alphabet. Am Mittwoch lag Meta dann hingegen im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen.

Am Donnerstag nach Börsenschluss war es dann für Amazon an der Zeit Ergebnisse zu präsentieren. Das sind dabei die überraschenden Erkenntnisse aus den Zahlen:

Amazon-Aktie mit entscheidenden Quartalszahlen

So hat Amazon scheinbar im dritten Quartal keinerlei Einflüsse der makroökonomischen Lage zu spüren bekommen und meldete Ergebnisse weit über den Erwartungen der Analysten. Konkret wurde ein Gewinn von 0,94 US-Dollar je Aktie vorgelegt, der deutlich über dem Konsens von 0,60 US-Dollar lag. Gleichzeitig fiel auch der Umsatz mit 143,1 Milliarden US-Dollar ca. 1,5 Milliarden US-Dollar besser aus, was gleichzeitig einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 12,6 Prozent gleichkommt.

Zusätzlich lieferte die wichtige Wachstumssparte AWS genau das ab, was von ihr erwartet worden war. So hat Amazon mit dem Geschäftsbereich Cloud im Q3 23,1 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt. Dies entspricht einem Wachstum von 12,1 Prozent.

So reagiert der BigTech-Konzern Amazon auf die Quartalszahlen

Doch trotz der guten Ergebnisse lag die Amazon-Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen nur müde 2,6 Prozent im Plus. Das dürfte dabei vor allem am Ausblick des Unternehmens gelegen haben, da man für das Q4 einen Umsatz von 160 bis 167 Milliarden US-Dollar prognostiziert hat. Analysten hatten in ihrer Konsensschätzung mit 166,6 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Außerdem wurde im Laufe des Abends bekannt, dass ein Teil der Gewinne wohl aus der guten Performance der Rivian Beteiligung stammen dürfte und deswegen das Ergebnis je Aktie womöglich nicht mit den Schätzungen der Analysten vergleichbar sein könnte.

Wie geht es weiter mit der Amazon-Aktie?

Dementsprechend dürfte es für den weiteren Kursverlauf auf die Interpretation der Zahlen sowie den Ausgang des Analysten-Calls ankommen.

Diese Ergebnisse dürften entscheidend für den weiteren Verlauf der Amazon-Aktie sein. Denn nach einem Kursverfall seit Juli, steht das Papier kurz vor einem Test der 200-Tage-Linie, die den Aufwärtstrend bis zuletzt gestützt hatte.

