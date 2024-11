Seit Wochen erlebt diese weltbekannte Tech-Aktie nach schwierigen Monaten ein echtes Comeback. Aber wie nachhaltig ist der Hype? Sollten Anleger mit einem Investment lieber noch vorsichtig sein?



Nach dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl ist diese weltbekannte Tech-Aktie mit Sicherheit einer der überraschendsten Profiteure an der Börse. Der Elektroautobauer Tesla des neuen Trump-Freunds Elon Musk erlebte in den letzten Wochen einen echten Höhenflug. Anleger scheinen sich durch die Nähe des Firmenbosses zu Trump auch für ihre Investments viel zu versprechen.

Allein in den letzten drei Monaten war der Titel an der amerikanischen Börse um etwa 53 Prozent nach oben geschossen. Börsianer sollten den aktuellen Hype um Tesla aber mit Vorsicht genießen und das eigene Geld für ein Investment womöglich noch etwas länger stecken lassen.



Top-Investor sieht Blase bei Tesla-Aufschwung

So sieht auch der unter einem Pseudonym auf der Plattform „TipRanks“ agierende Top-Investor Stone Fox Capital Gefahren bei dem aktuellen Hype um Tesla. Der Aufschwung bei dem Elektrobauer wird seiner Meinung nach nicht von Dauer sein: „Die Anleger kaufen sich jetzt in einen großen Hype nach den Wahlen ein.“

Zwischen Trump und Musk könnte es aber in Zukunft noch knirschen, denn die politische Ausrichtung des Republikaners zielt nicht unbedingt auf eine Förderung der E-Mobilität ab. Der designierte Präsident hat schon die Absicht bekundet, einen Kredit über 7500 US-Dollar für Elektroautos für Verbraucher in Amarika zu kappen. Teslas Erfolg hängt sehr von einer für das Unternehmen günstigen Regulierungspolitik ab. Im Bereich der Robotaxis, einem der Zukunftsmärkte für Tesla, hängt der Konzern nämlich der Google-Konkurrenz von Waymo hinterher.



Ist ein Investment in die Tesla-Aktie jetzt sinnvoll?

Investor Stone Fox rät, den aktuellen Hype um Tesla erstmal abflachen zu lassen, bis die Aktie auf ein attraktiveres Niveau gefallen ist. Die Prognose deckt sich auch mit vielen Analysten an der Wall Street. Derzeit raten elf Experten zum Kauf der Aktie, aber neun würden den Titel eher verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel für die Tesla-Aktie von rund 233 US-Dollar impliziert zudem ein Abwärtspotenzial von um die 32 Prozent.

Anleger sollten bei dem Wertpapier also erstmal in Geduld üben. Wer dennoch unbedingt zumindest irgendwie schon jetzt in den Elektroautobauer investieren möchte, findet die Aktie ebenfalls im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE. Mit dem Aktienkorb wird das eigene Geld nicht nur in Tesla gesteckt, sondern eine Auswahl von attraktiven Technologie-Werten. Dann wiegt ein möglicher Absturz der Musk-Aktie auch nicht so schwer.

