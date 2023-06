Der Online-Riese Amazon könnte laut Berichten den amerikanischen Mobilfunk-Markt auf den Kopf stellen. Spekulationen um eine mögliche Zusammenarbeit mit US-Netzbetreibern verursachen Unruhe bei Anlegern und setzen die Aktienkurse von Telekommunikations-Unternehmen massiv unter Druck.

Laut Quellen könnte Amazon dabei sein, den US-Mobilfunkmarkt zu revolutionieren. Der Konzern soll derzeit mit US-Netzbetreibern in Verhandlungen stehen, um seinen Kunden eigene Dienste zu niedrigsten Großhandelspreisen anzubieten. Dies geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor, der sich auf Insider beruft.

So führe Amazon Gespräche mit Verizon und der T-Mobile US, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, sowie mit Dish, einem Satelliten-TV-Anbieter, der über eigene Mobilfunk-Lizenzen verfügt.

Amazon-Gerüchte bringen Telekommunikations-Aktien ins Wanken

Die Telekom-Aktien müssen einen schweren Schlag einstecken, mit einem Verlust von über sieben Prozent allein heute. Auch andere Mobilfunk-Anbieter hatten ihre Schwierigkeiten. Im Gegensatz dazu erlebte Amazon einen Anstieg seiner Aktie um zwei Prozent.

Eine Sprecherin von Amazon betonte, dass das Unternehmen ständig nach Wegen suche, um seinen Prime-Kunden einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Mobilfunkdienste seien allerdings momentan nicht in Planung. Trotz dieser Aussage berichtet Bloomberg, dass Amazon eventuell in Betracht ziehe, Mobilfunkdienste für zehn Dollar pro Monat oder sogar kostenlos im Rahmen seiner Prime-Mitgliedschaft anzubieten, um Kunden stärker an sein umfangreiches Abo-Angebot zu binden.

